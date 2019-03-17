乾眼症低齡化 中醫針灸穴位能改善

2019-03-17

文／藍一晶

3C產品盛行與高使用率，乾眼症盛行率逐年上升，並有低齡化趨勢。最近一週，門診就有3位患者提到眼睛乾澀的問題，症狀都和乾眼症有關，經給予針灸、穴位按摩、中藥治療及生活作息指導，症狀都有改善。

乾眼症是淚液質量異常和動力學異常，眼表構造功能失衡，導致淚膜穩定性下降，伴有眼部不適，引起眼表病變的總稱。

發病與五臟六腑有密切關係

一般而言，乾眼症好發族群有：自體免疫疾病（如修格蘭氏症候群）、內分泌異常（如凸眼症）、糖尿病、更年期；還有外傷，如眼皮受傷後閉不緊或醫源性手術傷害（白內障手術、角膜手術、LASIK近視手術等）；或是藥物的副作用，如降血壓藥、安眠藥、鎮靜劑。

其他因素如：熬夜、營養失調、用眼過度、眨眼次數減少、長時間配戴隱形眼鏡、不良環境（高熱、高汙染、冷暖氣房空調乾燥、風沙大、未戴護目鏡）引起。

乾眼症在中醫屬「白澀症」、「乾澀昏花症」、「神水將枯」、「燥證」範疇。《靈樞．大惑論》云：「五臟六腑之精氣，皆上注於目而為之精。」因此，乾眼症的發病與五臟六腑皆有密切的關係。

針灸、穴位按摩 更改作息

針灸、穴位按摩能促進局部血液循環、疏通目絡、使眼部的經脈氣血條達而改善視神經的功能；中醫茶飲如：枸杞子、核桃仁、菊花枸杞茶、決明子茶，都可作日常保養。

乾眼症針灸穴位以眼周腧穴為主，如睛明、攢竹、絲竹空、瞳子髎、承泣。此外，太陽穴、耳穴眼點、印堂、魚腰、陽白也是治療乾眼症的常用穴。

在接受中醫藥、針灸治療的同時，患者再配合保持正常作息、清淡均衡飲食、改變用眼習慣、改善環境、適度眼部運動與放鬆心情，多管齊下，絕大多數患者皆可在短期內明顯改善。

（作者為彰濱秀傳紀念醫院中醫部醫師）

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