《健康聚寶盆》固定運動補營養 肌少症可預防

2019-03-17

文／陳冠誠

門診中，時常會遇到病人家屬詢問：「醫師，我的爸爸、媽媽現在走路愈走愈慢，也愈來愈站不起來了，為什麼會這樣？要怎麼辦？」其實，當出現類似這樣的狀況，就要小心是「肌少症」了。

◎什麼是肌少症？

肌少症是因老化或其他原因導致肌肉質與量的減少，造成肌力減退、肌肉萎縮、步態變小、變寬、震顫等情況。

◎肌少症診斷標準包括：

●肌肉量減少（男性〈7.0kg/㎡、女性〈5.4kg/㎡）

●肌力變差（握力變差，男性〈26公斤、女性〈18公斤）

●生活表現變差（走路變慢，每秒≤0.8公尺）

根據研究指出，肌少症會增加包含心血管疾病、呼吸系統疾病、癌症等疾病的死亡率。

重要的是，肌少症是可逆、可預防的，藉由運動治療及營養補充，可以有效回復健康。運動對於銀髮族是有諸多幫助的，不僅能增加抵抗力、增加肌力、避免跌倒，還可以避免骨質流失，運動的功效，可說是與藥物相當呢！

每週運動3-5天 每次30-60分鐘

◎完整的銀髮族運動處方如下：

●每週運動3-5天。

●以中強度的運動為主。

●運動時間為30-60分鐘，宜採長時間為佳，不增加疲勞累積為原則。

●運動形式為大肌肉、韻律性或有氧性的運動（如：走路、快步走、慢跑、騎腳踏車、游泳和水中運動等）。

●運動應包含有氧運動、肌力訓練、柔軟度伸展、平衡訓練等。

除了運動之外，蛋白質的攝取是相當重要的，有些銀髮族長輩可能因為咀嚼食物困難，對肉類食物興趣缺缺，因此導致無法獲得足夠的營養，長期下來，易導致肌少症的發生，提醒大家適時補充優質的蛋白質，是非常重要的！

家中長輩若出現走路緩慢、力氣不足的情況，可讓長輩多加強阻力訓練及營養的補充，如果出現嚴重肌少症症狀，建議到復健科進行復健，期盼早日回復良好生活功能。

（作者為亞東醫院復健科專任主治醫師）

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