咽喉癌微創手術 保留聲帶復原快

2019-03-17

文／李炯宏

53歲的廖先生（化名）是一家五金工廠的老闆，不久前知名藝人與企業家相繼死於食道癌，讓他心生害怕，因此撥空到醫院檢查，以求安心。

透過內視鏡檢查，廖先生除了被發現因胃食道逆流造成食道黏膜糜爛及潰瘍外，窄頻及放大內視鏡影像也在他的咽喉右側梨狀竇意外發現一個約莫3公分的平坦病灶。此病灶具有不規則微血管，懷疑是惡性腫瘤，因此建議廖先生接受手術切除咽喉癌。

由於廖先生最在意手術傷及聲帶，怕會影響人際關係和業務推展，因此他接受微創內視鏡黏膜下剝離術切除腫瘤，手術時間大約半小時。

下午手術 晚上可進食流質食物

廖先生下午手術，晚上即可進食流質食物，隔天便順利出院；腫瘤經切片檢查，證實為鱗狀上皮細胞癌，所幸電腦斷層及全身正子攝影檢查均沒有淋巴或遠端轉移，廖先生總算稍微安心。

咽喉癌的治療原則是，第一、二期可接受放射治療或雷射局部切除，術後仍可自然發聲；第三、四期則需接受範圍更大的手術或全喉切除。放射治療或雷射局部切除容易因切除不完全會有較高復發率，而咽喉全切除手術未保留聲帶等器官，較有日後飲食障礙和不能發聲的問題。

內視鏡黏膜下剝離術 手術30分鐘

微創內視鏡黏膜下剝離術切除咽喉腫瘤，有切除完整又不傷周邊組織的優點，保留了咽喉和聲帶，手術時間約30分鐘，因為傷口小，縮短恢復期，病人隔天就可出院。

在內視鏡診斷及治療發達的國家，如日本，針對早期表淺之下咽或其他消化道腫瘤，目前以微創手術完整切除病灶為主流，而內視鏡黏膜下剝離術即是其中之一選項。

咽喉癌的病因目前仍未確定，但不排除與抽菸、喝酒、嚼檳榔和慢性刺激有關，下咽癌因早期症狀不明顯容易延誤診斷，建議若有出現發聲異常、呼吸不適、異物感等狀況時，最好就醫檢查。

（作者為彰化秀傳紀念醫院肝膽腸胃科主治醫師）

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