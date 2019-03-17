早療路漫長又艱辛 紀錄片催淚

2019-03-17

〔記者楊綿傑／台北報導〕「別人的孩子都很正常，為什麼我的會這樣？」早療兒家庭面臨的考驗與困境，非一般人能體會。伊甸基金會昨發表一支紀錄片，詳細記載小熊跟傳勝兩家人在早療路程的辛酸點滴，並邀請藝人六月擔任公益大使，呼籲社會一同幫助遲緩兒趕上成長步伐。

影片的主角之一小熊六個月大時，媽媽察覺有異狀，被醫生診斷是基因突變的多囊性腦質軟化症，整個家從天堂掉入地獄。當時小熊爸爸選擇逃避，家庭關係緊張，小熊媽媽擦乾眼淚積極找尋資源，讓孩子接受職能、物理、音樂和藝術治療；經過多年努力，小熊有明顯進步，爸爸也有了改變，家庭關係變得更加緊密。

即將國小畢業的另位主角傳勝，一歲多時發現語言遲緩，在伊甸進行早療。傳勝媽媽為專心陪伴孩子，離開職場，自學製作教具讓孩子從玩耍中獲得刺激並練習表達。不僅語言認知突飛猛進，傳勝媽媽也成立手作坊工作室，幫助更多早療家庭。今年初再次鑑定時，醫生證實傳勝已重回正常發展道路。

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