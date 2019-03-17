偵測無人機 學者研發無線定位

2019-03-17

聽波辨位 可防範入侵機場事件

〔記者吳柏軒、鄭瑋奇／台北報導〕無人機入侵機場有解！台大教授吳瑞北、毛紹綱等共同研發「無線定位系統及方法」，可辨識無人機電磁波，即時掌握入侵位置，防範機場因無人機而導致關閉、甚至預防重大飛安事故，已申請到專利。

十五日晚間松山機場驚傳無人機入侵事件，造成航班無法起降，八航班、五八九人受影響。台大電機系特聘教授吳瑞北說，其實去年耶誕節，英國倫敦Gatwick機場也因無人機入侵而關閉三天，美國紐約Newark機場也曾發生類似事件，對飛安有莫大威脅。

吳瑞北表示，要解決無人機入侵，關鍵是有效的偵測技術，目前各國以肉眼、雷達，甚至訓練老鷹來對付無人機，只是肉眼跟老鷹恐受天氣及日夜影響，雷達則造價昂貴、「大砲打小鳥」。

他與毛紹綱教授等共組團隊研發，「新系統最主要的關鍵是『聽波辨位』！」只要掌握無人機特殊的WIFI電磁波，透過AI過濾其他通訊，能鎖定偵測入侵的無人機，至於如何分辨一般人的WIFI與無人機的WIFI，是該專利的關鍵技術。該儀器採被動式收訊偵測，不發射電磁波，體積小、造價不貴（估價約二、三十萬元），一公里見方的機場大約只需安裝五、六台即可，今年二月已取得國內專利。

現行法令規定機場四周禁止施放有礙飛航安全物體，違者罰鍰新台幣三十萬至一百五十萬元。吳瑞北認為，無人機一架數千元，被抓肯定無人認領，也難以禁售，透過偵測，搭配現今中科院有的「自動電波槍」技術，一旦偵測到無人機，就用電波槍發射干擾訊號，可達到防範作用。

民航局︰不干擾設備 都樂觀其成

民航局表示，只要不會對現有設備與民航機造成干擾，任何無人機防制技術，民航局都樂觀其成，未來如能協助機場排除無人機對飛航安全的危害，會考慮採用。

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