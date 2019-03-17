避免駕駛人看久無感 學者：危險路口 改用科技感應閃爍設備

2019-03-17

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台北市試辦3D立體行穿線成效不彰將塗銷，警察大學交通系副教授李克聰表示，具有視覺效果的標線劃設通常都是剛看有所警覺，習慣就沒感覺，建議結合科技推更有效的措施，像是在行穿線入口設簡單偵測單元，有行人經過時，行穿線邊的標記就會閃爍，提醒駕駛有人通過，駕駛只要看到有人，就一定會減速。

李克聰說，有號誌的路口其實不太需要特意加裝各式新設施，只要遵守號誌即可，無號誌路口劃設靜態標線，駕駛熟悉之後也不會刻意減速；建議挑選幾個行穿線事故率較高的路口，改用科技感應閃爍設備，不論是昏暗的夜間，或是民眾未穿會反光的衣服，駕駛遠遠就能判斷行穿線上是否有行人，該做法應該會有更長期永續的效果。

交通部指出，樂見各地方政府有各種提升交通安全的想法，但透過試辦才能確定效果是否顯著，若顯著就修改「道路交通標誌標線號誌設置規則」推廣到全國。不過像是以前曾試辦劃設鋸齒狀的閃電標線，及現在的立體行穿線，都像「狼來了」，剛開始嚇幾次都有效，後面效果就打折扣。

交部︰地方試辦標線更改 需提計畫

交通部表示，以前曾有地方政府在十字路口中間設置閃爍光源，提醒駕駛，但後來有機車因此摔車聲請國賠，當時法院來函詢問，該設施是否為法規中的項目；因此提醒各地方政府，要試辦類似標線更改作業，需提出試辦計畫，若沒提計畫，民眾因而發生死傷事故，地方政府恐負賠償責任。

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