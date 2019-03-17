9成酒精成癮者 喝酒不會臉紅

2019-03-17

研究：身體能快速代謝酒精 容易喝更多酒

〔記者吳亮儀／台北報導〕喝酒不臉紅，更易酒精成癮？

台灣成癮學會指出，根據國內研究顯示，在酒精成癮者中，約九成是「喝酒不會臉紅」的人，這些人由於身體能快速代謝酒精、較難喝醉，也不會不舒服，因此更容易喝更多酒。

三總精神醫學部主任、台灣成癮學會理事長黃三原指出，三總曾從一千名酒精成癮者個案中，替他們做基因型篩檢，發現九成以上個案屬於喝酒不會臉紅的族群，也就是沒有「乙醛去氫酶缺乏症候群」。

人喝下酒精後，須由ALDH2酵素代謝掉，若缺乏這酵素，身體就難代謝酒精，也會臉紅、喝醉，台灣人有這種基因缺陷的比例是世界最高，超過四十五％。

黃三原說，研究統計可看出來，雖然台灣人因較多人有這基因缺陷，因此酒精成癮者比例較各國稍少，約五％到六％，但這些酒精成癮者中，絕大多數都屬於沒有這些基因缺陷的人。

全台約120萬人成癮 須持續治療

根據世界衛生組織（ＷＨＯ）調查，歐美國家酒癮疾病盛行率都超過八％，亞洲國家約五％到六％，而全台約有一二○萬到一三○萬人罹患酒癮疾病。

台灣成癮學會昨天舉辦「酒癮治療專家諮詢會議」，根據國內調查顯示，十八歲接觸酒精的人數逐年增高，平均每人每年純酒精消費量達三公升；他提醒，酒精成癮是一種慢性且具有高復發性的疾病，治療酒癮必須採取如同慢性病治療般，持續且穩定。

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