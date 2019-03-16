71歲嬤髖臼骨折 牽引搭長骨針改善

2019-03-16

記者顏宏駿／彰化報導

71歲陳阿嬤因為骨質疏鬆嚴重，在家中滑倒，就造成嚴重的髖臼骨折，卻因骨質疏鬆無法做「鋼板手術」復元，而衛福部彰化醫院以牽引配合強效的長骨針治療（Teriparatide），讓其完全癒合，她才能恢復行動能力。

衛福部彰化醫院骨科醫師陳柏辰表示，骨質疏鬆者只要小小摔一下，就可能永遠不良於行。陳阿嬤的骨質密度T值-3.4，比起骨鬆定義值-2.5低了不少，骨質疏鬆程度像蛋殼一樣，滑一跤就摔成髖臼骨折中最為嚴重的「雙柱骨折合併中心脫位」，這類傷勢通常發生在高處墜樓或遭車輛高速撞擊。

骨密度T值-3.4 無法做鋼板手術

由於此類骨折通常需要髖臼前後方兩次手術復位加上鋼板固定，手術時間長且流血多，但她近期才因為心臟衰竭合併肺水腫住院，不適合接受重大手術，若打上鋼板，猶如將房子蓋於沙堆上，並不適宜，因此和病人及家屬討論過後，決定不動手術，採取牽引治療，再在肚皮打入強效的長骨針，一併治療骨折與骨質疏鬆。

陳柏辰指出，女性停經後骨流失速度會加快，最好每年檢測骨質密度，骨質密度T值在-1至-2.5，就要提高警覺，進行保養，如果小於-2.5，代表已經骨質疏鬆，必須治療加保養，由醫師開立處方藥。

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