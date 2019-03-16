婦胸痛休克險死 6cm腎上腺瘤作祟

2019-03-16

記者林敬倫／宜蘭報導

53歲的呂女士半年多來深夜常突然猛冒冷汗，有時還有揪心感、胃痙攣症狀，1月上旬她因胸痛送醫急救，到院前一度失去呼吸、心跳，醫師急救後發現，她的腎上腺長出1顆直徑6公分、罕見的腎上腺嗜鉻細胞瘤作祟，經手術摘除及治療後，昨天康復出院。

罕見嗜鉻細胞瘤 不定時炸彈

羅東博愛醫院表示，腎上腺素過度分泌，有可能造成心臟衰竭死亡，呂女士一度失去呼吸心跳，院方施以心肺復甦術2分鐘後，心臟恢復循環，但仍呈現休克、肺水腫狀態。

經電腦斷層分析，泌尿外科主治醫師王旭翔、許家豪發現，她的左腎上腺長出嗜鉻細胞瘤，不斷分泌過量腎上腺素，導致危及性命的嚴重併發症。醫療團隊耗時5小時，切除腎上腺瘤，雖然少了一側腎上腺，但不至於影響日常生活。

經治療與規律復健，呂女士順利康復，昨天出院；她表示，去年6月起，常夜間盜汗驚醒，更無預警突發頭暈、揪心、胃痙攣，常一口氣喘不過來，曾一個上午發作數回，短則2至5分鐘，長則10分鐘，看遍各科找不出病因，苦不堪言，這次發作差點讓她喪命。

「腎上腺嗜鉻細胞瘤像顆不定時炸彈，可能隨時爆發」，許家豪表示，腎上腺嗜鉻細胞瘤在腎上腺瘤中僅占5%，實屬少見，最大特點便是不斷分泌腎上腺素導致人體不適，常見的病徵如高血壓、頭痛、胸痛、心悸、出汗和臉色蒼白。

許家豪提醒，腎上腺嗜鉻細胞瘤沒有普遍好發年紀和族群，民眾身體出現不尋常警訊時，應提早就醫。

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