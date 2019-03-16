《謠言終結站》苦瓜汁治好糖尿病？ 醫：食物無法逆轉病況

2019-03-16

記者林惠琴／台北報導

網路流傳「天天喝苦瓜汁可以治好糖尿病，就不用再吃藥了」，衛福部國健署澄清，目前欠缺實證；醫師也指出，食物主要僅是輔助改善的作用，成效十分有限，無法達到藥效程度、有效逆轉病況，呼籲民眾不要聽信偏方停藥，以免反而延誤治療。

根據國健署資料，苦瓜萃取的濃縮胜肽物質，在動物實驗階段證明可加速葡萄糖的代謝，但尚未有實驗證明在人體上的功效，也無法確認多少劑量可有效控制血糖；另天然苦瓜中的苦瓜素與苦瓜萃取物，濃度差距甚遠，無法達到有效劑量，建議當成一種蔬菜，均衡攝取即可。

食物僅輔助改善 無藥效程度

宜蘭縣愛胰協會榮譽理事長、新陳代謝科專科醫師游能俊表示，除了苦瓜外，像是蔥、薑、蒜等食物，也在動物實驗上發現對於胰島素分泌、糖尿病控制有影響，但幅度非常些微，即使濃縮再濃縮，仍無法達到藥效的程度。

「吃了什麼就不生病、病就會好！」游能俊指出，舉凡食物，就不存在這麼大效果，或許不能說完全無效，但欠缺足以明顯改變病況的證據；也有些糖尿病患者認為，過去錯誤飲食造成罹病，調整習慣就回得去，只是從糖尿病前期發展到糖尿病可能經過3至10年，人體代謝功能很難立即改變。

勿信偏方擅停藥 延誤治療

游能俊強調，除了重度肥胖的糖尿病患者，經由代謝減重手術後，約6至7成因體重下降、荷爾蒙改變，病況大幅改善，能夠不再服藥外，其他病人的治療沒有捷徑，千萬不要聽信偏方而停藥，否則恐延誤治療，造成病況惡化。

游能俊提醒，若空腹血糖數值為100至125mg/dL、糖化血色素為5.7%至6.4%，就屬於糖尿病前期，可以先調整飲食，採取低脂、減糖、優質蛋白質、多蔬菜等方式，以及養成定期的運動習慣改善，但若是真的成為糖尿病患者，則需要遵從醫囑用藥，以利控制。

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