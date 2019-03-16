工程師換跑道 開咖啡店助迷途少年

2019-03-16

〔記者楊綿傑／台北報導〕有的人夢想追求高薪，但竹科工程師陳璽文拋棄高薪光環，憑著自己學了十五年的咖啡技術開咖啡店，輔導迷途少年學得一技之長，未來他甚至想開學校，讓有教育熱忱的老師能有舞台盡情發揮。

畢業於清華大學電機系、交通大學電子研究所的陳璽文，高中時曾代表台灣參加奧林匹亞物理競賽，研究所時獲三項國際專利，畢業後被新竹科學園區前三大科技公司錄取。他後來選擇在面談時用「玻璃杯」招待他的聯電，捨棄其他兩家用紙杯裝水招待他的公司，開始他三年的研發替代役生活。

當環保志工 陳璽文培養學生一技之長

陳璽文大學時參加慈青社，課餘時間投入慈濟志工服務，也全力推廣環保，曾向當時新竹市長提出「使用環保杯運動」企劃。到聯電就職後，他抱持服務熱忱，在新竹的少年矯正學校擔任導讀志工、陪伴接受感化的高中生。

多年前，第一批由陳璽文輔導的高中生要假釋回到社會時，他憂心這些孩子若難以融入社會，可能再陷入惡性循環，捨棄高薪正職工作，六年前開了「井井咖啡廳」，利用自己擅長的咖啡技術，希望讓這群受輔導的學生培養一技之長並與社會接軌，目前也有幾位曾輔導的學生自行開店。

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