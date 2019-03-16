檢查人 可在必要範圍內查特定文件

2019-03-16

〔記者黃佩君／台北報導〕「民間投資股份有限公司」（簡稱民投）傳出聲請派任選任檢查人，何為「選任檢查人」？經濟部官員解釋，根據「公司法」二四五條規定，「繼續六個月以上、持有已發行股份總數一％以上股東」，可以檢附理由、事證及說明其必要性，聲請法院選派檢查人，並於必要範圍內檢查包括公司業務帳目、財產情形、特定事項、特定交易文件及紀錄。

官員表示，符合條件股東認為某事證可能有違法之虞，可根據舉證事項去跟法院聲請檢查人進行檢查；若法院認為事由適當，就會同意依照聲請人要求指定檢查人。檢查人檢查完畢，法院根據其報告認為有必要時，可以命監察人召集股東會。官員也說，檢查人若獲法院同意檢查，「公司法」也保障其檢查的權力。若對檢查人的檢查有規避、妨礙或拒絕行為者，或者監察人不遵法院命令召集股東會者，都可報主管機關處二萬元以上、十萬元以下罰鍰；且若再次規避、妨礙、拒絕或不遵法院命令召集股東會者，可按次處罰。

根據公司登記資料，「民間投資股份有限公司」為民視董事會中最大股東，占民視董事全部持股的六成；二○一七年民視爆發改選爭議時，則披露民投持股占四十九．七％。

民投資本額為三十億元，傳小股東達七成且非公發公司，僅披露董事會持股。董事會持股中，郭倍宏持股一七一萬股、占三．七％，王明玉占二．七％，林逸民代表王明玉為主的瑞月農經占十一．三％。

此外，李南山代表以田家為主的蕙園投資占八．九％，以青果大王之子、前味全董事長穎川建忠一派的僑果實業、大洋僑果則分別占二十．八％及二十四．三％，林崑海為主的盈愷投資二十七．八％，監察人洪貴參○．五％。

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