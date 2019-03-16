民視風波》民投董事黃明展 向法院聲請查帳

2019-03-16

〔記者蕭宇涵／台北報導〕前日民視最大股東「民間投資股份有限公司」（簡稱民投）召開董事會，董事之一的黃明展突然提出董事長郭倍宏不適任臨時動議，並提名自己擔任新任董事長，最後投票通過，將郭倍宏拉下民投董事長一職，前後過程不到三分鐘。黃明展也向法院提起聲請選任檢查人查民投公司帳戶。

昨日至截稿前，民視董事長郭倍宏未接電話、未回訊息，總經理王明玉電話直接轉語音，傳訊未回。

民投占民視49.7％股份 直接影響董座人選

郭倍宏目前仍是民視董事長，但五月九日民視董事長將改選，由於民投持有民視股份四十九．七％，民投支持的候選人可獲極大優勢，此次民投董事長異動，無疑直接影響未來民視董事長人選，也關乎民視經營方向。

黃明展昨日表示，郭先前以民投股票向台新銀行借貸五億元，但後來涉嫌竄改董事會決議，他因而提出郭不適任動議，也向法院提起聲請選任檢查人查公司帳戶。

黃︰董事長換人 才阻止郭撤換會計師

黃明展指出，郭倍宏曾在董事會上提出要以民投股票向台新銀行借貸五億元，此案也在董事會通過，他說：「（五億元）不知道要挪去哪裡。」之後郭涉嫌竄改董事會決議，將授權改成不限金額、不限銀行的借款，他忍無可忍發函給所有董事，並向法院聲請選任檢查人查公司帳戶；而民投另一位董事王明玉也表示，不認同郭的做法，選擇倒戈。

5億借貸在帳內？ 黃︰郭有印章隨時可挪

黃明展透露，郭倍宏得知他提出查帳後，前天在董事會上便提出撤換會計師，「因為（民投）董事長換人，才阻止這件事。」據知情人士說，郭在董事會上出示銀行帳本表示，五億元仍在帳內。對此，黃明展則指出，該戶頭雖是以民投名義開設，但印章都在郭手上，「哪有一間公司的存摺、印章會都在董事長手上？」認為郭隨時都能挪用公司此筆款項。

民投在民視五月董事會陣前換將，也被認為是民視內部搶奪經營主導權的前哨戰。據民視內部知情人士表示，郭倍宏近期不只一次提起五月民視將會大改組，表明要找專業經理人來帶領民視，此說法被解讀為他有意將總經理王明玉換掉；民視內部也傳出郭想以自己的洪姓特助取代王明玉的風聲，因此王明玉先發制人，在民投董事會上跑票。

郭倍宏被拉下馬後，恐將波及民視親郭派節目《政經看民視》，不過主持人彭文正昨天表示：「我也無所悉。」之後則回：「『公平、正義、正直、善良』，『公投、制憲、獨立、建國』，死都不會改。」

民投表格

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