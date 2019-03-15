罹癌老菸槍：生命重來絕不碰菸

2019-03-15

記者湯世名／彰化報導

60歲的張錦煌17歲時抽了第1根菸，從此抽上癮，每天要抽2、3包，直到6年多前因吞嚥困難就醫檢查，發現罹患下咽癌，最後開刀把整個喉嚨拿掉，發不出聲音。他內心感慨萬分說：「若時間能重來，絕對不會碰菸。」

菸齡數十年 最後開刀拿掉喉嚨

彰化基督教醫院昨天舉辦「戒菸防制醫起來」活動，66歲林先生與60歲張錦煌菸齡都有數十年，昨天都現身說法。

林先生說，他從15歲開始抽菸，出社會後菸癮與日俱增，10年前心臟手術裝支架，儘管醫護人員與家人都勸他戒菸，他仍不為所動。直到去年9月接受篩檢，發現肺部有黑點，讓他驚訝不已，醫師告知戒菸才能開刀治療，遂開啟他戒菸之路。目前戒菸邁入第7個月，他說：「如果生命能重來，不會再抽菸！」

張錦煌則借助發聲器說，年輕時每天抽2至3包菸，6年多前確診罹患下咽癌後，接受化療、電療、標靶，最後甚至開刀把整個喉嚨拿掉，發不出聲音，如果時間能重來，絕對不會再抽菸。

台灣胸腔暨重症加護醫學會監事徐武輝指出，除了肺癌，肺阻塞（COPD）也嚴重侵襲國人健康。肺阻塞是因肺臟接觸有害微粒或氣體，器官出現呼吸困難、喘、咳及痰液增多。近9成肺阻塞都源於「吸菸」，但其中高達4成肺阻塞患者仍持續吸菸，加深肺阻塞急性惡化的風險。

中華民國糖尿病衛教學會常務理事蔡明燕表示，每天半包菸，罹患糖尿病的風險為不吸菸者的1.1倍，若每天吸1包以上者的罹病風險恐高出2倍之多！

中華民國心臟學會理事蔡正道說，就算每天只抽1支菸，發生冠狀動脈心臟病的機率也比不吸菸的人增加50%、中風機率更超過20%。唯有戒菸，才能降低對心血管的傷害。

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