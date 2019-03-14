《謠言終結站》血糖試紙開封太久 檢測會失真

2019-03-14

記者吳亮儀／台北報導

許多民眾為省錢，認為測量血糖時，開封很久的血糖試紙還可以繼續使用；食品藥物管理署專文闢謠，指出過期、開封很久或在不當保存環境下的血糖試紙，檢測出來的血糖值可能會不準，造成血糖的監控失真。

食藥署人員說，在使用血糖機檢測血糖前，務必確認試紙是否過期。不同廠牌的血糖試紙在開封後的有效期限也不同，應留意產品說明書、標籤或外盒刊載內容。

藥師公會全國聯合會政策執行長沈采穎表示，她常會建議購買血糖試紙的民眾，使用試紙時，一定要拿鑷子夾取，以避免手汗或其他髒污沾染試紙、影響判定結果。

食藥署籲 留意產品說明正確保存

食藥署提醒，一定要購買具有醫療器材許可證字號的血糖機及試紙，而且家用血糖機檢測的準確性，與民眾的使用方式及儲存環境有關，因此使用前，務必詳細閱讀產品說明書，依照說明書的指示操作及儲存條件保存，並定期將血糖機送回原廠校正，才能確保測量結果的正確性。

食藥署也提醒，家用血糖機所記錄的數據是用來做為疾病追蹤的參考，「並非做為診斷疾病」，若發現量測結果有異，或是對量測結果有任何疑問，請儘速諮詢專業醫療人員的意見，切勿自行用藥或使用偏方。

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