腦內長腫瘤 視野茫茫茫

2019-03-14

記者陳建志／台中報導

42歲陳先生雙眼高度近視，約半年前開始視力變模糊，原以為只是單純用眼過度，眼睛疲勞，但因症狀一直未改善，日前到眼科檢查，才發現兩眼外側偏盲，進一步檢查才發現他的腦中長了2公分的「腦下垂體腫瘤」，所幸經手術切除腫瘤，視力逐漸恢復，後續僅需定期追蹤。

腦下垂體腫瘤 壓迫視神經

長安醫院眼科主任何宜豪表示，患者因吃藥、點藥水半年來，症狀一直沒改善，近日到院檢查，接受眼壓、視網膜、黃斑部等相關結構檢查都很正常，但他反映看東西時覺得兩側不清楚，經安排視野檢查，發現兩眼外側偏盲，懷疑可能是腦腫瘤壓迫到視神經，經進一步接受電腦斷層檢查，果然發現腦部視神經交叉處有一個約2公分的腦腫瘤。

鼻內視鏡切除治療 免開腦

何宜豪表示，患者得知罹患腦腫瘤很震驚，經轉診腦神經外科，確診是「腦下垂體腫瘤」，透過鼻內視鏡腦下垂體腫瘤切除術治療後，視力已恢復正常，後續僅需定期追蹤，患者慶幸及早發現與治療。

何宜豪指出，「腦下垂體腫瘤」約佔腦內腫瘤5%~10%，大部分屬原發性，臨床上常不會有症狀，也沒有特定原因。因腦下垂體是人體控制荷爾蒙的樞紐，若腫瘤影響荷爾蒙的分泌，患者會出現泌乳症、無月經或不孕症，以及肢端肥大症等臨床症狀；另一種「腦下垂體腫瘤」則像陳先生一樣，荷爾蒙影響症狀不明顯，卻造成視力模糊及視野缺損。

醫師呼籲民眾，一旦眼睛出現視力模糊，或視野有缺角看不到，務必儘早至眼科門診接受進一步檢查追蹤，才能早日釐清病因治療。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/