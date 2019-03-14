普悠瑪報告 責任推司機 林佳龍退回

2019-03-14

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕普悠瑪去年在宜蘭新馬站發生翻車事故，造成重大傷亡；交通部要求台鐵啟動「事故責任調查」，台鐵昨提出報告，三位前局長記過處分。但交通部長林佳龍不滿究責過輕，退回台鐵報告要求修正。

范植谷任驗船中心董座 林：沒是非

林佳龍昨表示，既然已知更多真相，就要反映在懲處上，尤其是台鐵前局長范植谷，現在還代表交通部擔任驗船中心董事長，根本沒有是非。另外，林佳龍表示，贊同應公布普悠瑪事故完整通聯錄音檔，交通部昨午邀集法務部等單位釐清可能疑慮後，決定在週五下班前，將把檔案放上台鐵局網站。

林佳龍二月要求啟動「事故責任調查」，把普悠瑪事故時間軸拉出來，將重要時間點、何人做哪些處置列清楚，以便釐清責任。林佳龍表示，對於前日報告中的責任追究並不滿意，已退回要求修正，預計本週五再召開會議討論，若確認新的懲處，會呈報行政院依程序進行。

對交通部究責主要仍指司機員操作有問題，林佳龍表示，雖不否認司機員有過失，但普悠瑪號從採購、驗收、系統維護、ATP遠端監控系統未連線等都有狀況，可以說是系統性問題導致。尤其前任台鐵局長范植谷，從九十六年六月二十七日擔任台鐵局長，一路至一○三年四月六日卸任，擔任局長期間，歷經普悠瑪號招標、更改招標規範橫向加速度容許值、交車驗收、首航等，現在還代表交通部擔任中國驗船中心董事長，「對此心情很難過，認為恐怕沒有是非。」

台鐵局主秘朱來順昨表示，錄音檔將於週五下班前在台鐵局網站公布，並在交通部普悠瑪事故調查資料專區中提供連結。

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