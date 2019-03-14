逢甲商圈沒落？ 旅客跌破1100萬人次／ 11年新低 營業額比金融海嘯還慘

2019-03-14

〔記者蘇孟娟／台中報導〕曾創下年商機百億元的逢甲商圈也HOLD不住了？逢甲大學昨日公佈逢甲商圈發展調查，二○一八年商圈人潮量首度跌破一一○○萬人次，僅有一○九一萬多人次，是近十一年來的最低點；全年營業額也僅剩八十五億元，跌破二○○九年金融海嘯八十七億元的水準。

研究團隊分析，去年消費者在逢甲商圈餐飲消費約達四十四億三千多萬元，佔去年商圈全年商機八十五億元半數以上，去年國外遊客約僅佔一．五％，整體商圈主力消費群仍以本國遊客為主，整體下滑應與大環境有關，如何吸引民眾旅遊及商圈轉型是突破關鍵。

逢甲大學統計行銷研究小組連續十一年針對逢甲商圈發展進行調查，小組召集人李燊銘指出，估計二○一八年逢甲商圈人潮在週一至週四晚間，每日約有二萬人左右，週五約有二萬二千多人，週六增至約六萬一千多人，週日則有四萬五千多人，換算整年人潮流量約一○九一萬多人次。

自二○○八年開始進行商圈調查以來，逢甲商圈歷年人潮皆達一千一百萬人次以上，去年卻大降七十萬人次，僅一○九一萬多人次、是近十一年最低點。

餐飲是主力 縮短排隊時間成關鍵

消費力調查部分，消費者平均消費金額為六二六．一元，若以去年估計的人潮，加上逢甲師生的日間消費，推估整體商圈創造八十四億九千八百萬元消費力。

李燊銘指出，二○○九年受到全球金融風暴影響，當年推估的商機約為八十七億元；二○一六年突破一○一億元以上，二○一七年下滑到九十三．九億元，去年跌到僅剩約八十五億元，跌破金融海嘯時期的水準。

李燊銘指出，調查採書面問卷輔以街訪，從隨機調查結果分析，支撐逢甲商圈商機的主力，仍以本國遊客為主，約有八、九成是大台中包括雲嘉、苗栗等鄰近縣市遊客。去年消費者在逢甲商圈餐飲消費約達四十四億三千多萬元，佔商圈全年商機八十五億元半數以上，但消費者排隊忍受度，最多只能忍耐排隊十到十五分鐘，可供商家參考。

李燊銘指出，餐飲魅力是逢甲商圈最大的賣點與競爭力所在，業者可研究如何有效縮短排隊時間，將排隊人氣轉換成商機，創造實質效益。

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