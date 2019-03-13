切除22公分肝瘤 7旬翁人生演續集

2019-03-13

記者張軒哲／台中報導

76歲的張先生前年8月摸到右腹鼓脹並有疼痛感，就醫發現肝腫瘤已達20公分，先後在中部、北部3家醫院就醫治療8個多月，但醫師都告訴他腫瘤太大了，不能開刀。去年8月他再到台中慈濟醫院就醫，醫師冒險為他手術成功，至今追蹤良好。

醫師提醒，像張先生這樣沒有B、C肝病史，也沒酒精、抽菸、藥物或醃漬食品等危險因子卻罹患肝癌的病人，佔整體肝癌人數1到2成，即使沒有肝炎病毒也應透過健康檢查正確診斷，及早治療。

張先生從事木工業多年，不菸酒也無肝炎帶原，卻罹患肝癌，他前年陸續接受栓塞、放射、化學與標靶等療程，終因體力負荷不了放棄治療，醫師研判剩下3到6個月的壽命，但家人不願放棄一絲希望，再至台中慈濟醫院看診。

台中慈濟醫院一般外科主任余政展評估他的電腦斷層影像顯示，右肝腫瘤達22公分，已侵犯左葉部份肝臟，並壓迫十二指腸，導致其他醫院醫師不敢開刀。

余政展指出，因張先生的肝腫瘤為單一病灶，門靜脈未被侵犯且左邊剩下的肝臟特別大，即便右肝全切掉，左肝功能還是足夠使用，雖然手術會冒著肝衰竭風險，仍值得一試，張先生術後1週就能下床行走。

術後1週下床 恢復良好

余政展提醒，病毒性肝炎病人必須定期3到6個月回診，即使沒有肝炎病毒也應透過健康檢查正確診斷，以達提早發現、及早治療目標。

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