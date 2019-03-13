群聚腹瀉 4週爆50起

2019-03-13

記者林惠琴／台北報導

衛福部疾管署統計，上週腹瀉門急診就診近14萬人次，且近4週共通報50起腹瀉群聚案件，提醒民眾落實手部衛生、生病在家休息等措施，以降低傳染風險。

上週門急診近14萬人次 增4.5％

疾管署疫情中心主任劉定萍表示，上週腹瀉門急診就診共13萬9515人次，較前一週上升4.5%。

疾管署副署長羅一鈞指出，近4週共通報50起腹瀉群聚案件，以餐飲旅宿業22起最多、校園19起次之，其餘是旅行團、機構等，症狀主要是上吐下瀉，檢出病原以諾羅病毒為主。

日前台中市豐原高中學生到高屏地區參加畢業旅行，不料返家後，陸續有大批同學出現發燒、嘔吐、拉肚子等症狀，疑似食物中毒。羅一鈞提及，目前檢體仍在檢驗中，但推測可能是感染諾羅病毒。

羅一鈞說明，腹瀉等腸胃道感染疾病，主要透過糞口途徑傳播，可經由食用受到患者排泄嘔吐物污染的水、食物，或吸入嘔吐所產生的飛沫而感染，常見症狀為腹瀉、嘔吐，並可能有頭痛、發燒、腹痛、肌肉痠痛等症狀。

羅一鈞強調，為了降低病原傳播的風險，被患者污染的衣物、床單應立即更換，馬桶、門把等器物表面可用20CC漂白水加1公升清水擦拭；處理患者嘔吐物及排泄物前，則要戴上手套與口罩，使用100CC漂白水加1公升清水消毒清理。

疾管署再次呼籲，民眾如廁後、進食或準備食物前，應落實勤洗手，同時注意食材衛生與保存，避免食用未充分加熱的蛋、肉類或生食貝類等水產品；生熟食應分開處理；有疑似症狀者應在家休息，如需外出要配戴口罩，並注意補充水分、電解質及營養，在症狀解除至少48小時後再恢復工作。

另外，上週類流感門急診累計8萬2252人次，再較前一週下降5.7%，但仍新增55例重症、7例死亡，目前公費流感疫苗尚有約11.1萬劑，符合資格者可儘速接種。從去年10月進入本流感季以來，共計716例重症，其中70例死亡。

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