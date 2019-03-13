教練、老手照樣中招… 潛水急浮升 減壓病纏身

2019-03-13

記者蔡淑媛／台中報導

潛水運動夯，小心潛水夫病上身！醫師臨床發現，有工程師每次潛水後都全身筋骨痠痛，經診治後發現罹患潛水夫病，導致骨頭壞死；也有女教練潛水教學後，出現胸悶、打嗝長達半年不停；有潛水新手潛水後乾咳不停等，需對症治療，否則病情嚴重者可能會出現器官損傷。

中山醫學大學附設醫院高壓氧暨傷口醫學科主任林任家說，潛水時，如果快速浮升，原本溶解於血液中的氣體，會因大氣壓力從大變小，來不及呼出體外，使得氣體膨脹變大成氣泡，在身體四處亂跑，常見跑到骨骼、肌肉或皮膚，造過肌肉關節疼痛、或皮膚癢、紅疹，也就是第一型減壓病（俗稱潛水夫病），其症狀較輕，最容易被忽略。

高壓氧治療 修復組織

氣泡如果跑到腦部、脊椎，可能導致腦中風、身體麻痺、癱瘓；跑到心臟血管會胸悶、休克；也可能跑到中樞神經、呼吸、腸胃系統及視覺、聽覺器官，造成損傷，屬於第二型減壓病，症狀較嚴重，這兩型減壓病不對症治療，是不會改善。

林任家說，潛水夫病治療是進入高壓艙，以高壓氧治療，擠壓氣泡縮小，再吸入純氧，呼出氣泡，並增加血氧量，修復組織，健保均有給付。

林任家說，一名韓籍工程師潛水資歷超過10年，休假就潛水好幾天、好幾個小時，確診罹患潛水夫病，仍持續潛水，骨骼已受到嚴重破壞，多次做高壓氧治療，效果有限。

另一名40歲潛水女教練每2週就到綠島、蘭嶼教學後，再搭飛機返台。由於教學時，必須短時間下潛、上升，氣泡跑到胸腔和腸胃，尤其潛水後就坐飛機，機艙氣壓更低，體內氣泡變更大，後來出現胸悶、打嗝不停的潛水夫病，症狀持續6個月。雖然經高壓氧治療後好轉，但每次外島教學後搭機返台又復發，最後決定轉職，不再發病。

19歲新手乾咳 誤為感冒

即使潛水老手都會罹病了，新手更要注意！林任家指出，有一名19歲女大生第1次潛水後就乾咳2個月都不會好，以為是感冒；另一名23歲男大生初潛後筋骨痠痛2年也誤以是運動傷害，2個月前就醫才發現是潛水夫病造成。

林任家提醒，近來門診愈來愈多民眾潛水，罹患潛水夫病，提醒潛水時應遵從教練指導，也不要急上急下，如果出現相關不適症狀1週未改善，就要考慮可能罹病。

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