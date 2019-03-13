年輕愛運動卻猝死 疑肥厚性心肌奪命

2019-03-13

記者林惠琴／台北報導

年紀輕輕的小夥子，平時熱愛活動筋骨，也沒有心臟病史，卻在運動時猝死，類似事件時有所聞。醫師指出，可能肥厚性心肌病變就是禍首！

振興醫院心臟醫學中心主任魏崢表示，國外研究發現，肥厚性心肌病變占年輕族群猝死原因一半以上，且多發生在運動過程中，主要是影響心臟血流輸出量，造成心壓太高、心肌缺氧，進而嚴重心律不整，可能短短不到10秒內就會倒地不起，並且死亡。

遺傳性疾病 隨年齡增厚度

魏崢指出，肥厚性心肌病變屬於遺傳性疾病，是心肌的染色體顯性突變造成，患者通常出生時就有心肌肥厚問題，隨著年齡成長，厚度也增加，美國盛行率約每200人有1人，國內尚無明確統計，但去年該院進行3萬例心臟超音波檢查，發現近100例相關個案，約每300人有1人。

振興醫院心臟醫學中心主治醫師陳怡誠說明，在無其他疾病下，正常左心室壁厚度約1公分，但當發生增厚達到1.5公分、伴隨左心室腔室縮減，就算是肥厚性心肌病變，可分為阻塞型與非阻塞型，前者是血流通道被阻塞，約占9成，後者則是心臟空間遭壓縮，約占1成。

陳怡誠指出，初期可能採取藥物治療，使用抗心律不整等藥物，但效果有限，若有必要會進一步執行手術切除局部心肌，主要僅鎖定主動脈瓣下的肥厚部分，只是切太少，療效一樣不大；嚴重者則需要心臟移植。

大面積切除組織 已有成效

魏崢強調，肥厚性心肌病變對國內醫師向來是棘手病症之一，但有患者到美國梅約診所接受治療，當地醫師發展出大面積切除過厚增生心肌組織的方式，成效良好。該院也嘗試使用此法，如同將一顆西瓜切開來、挖除裡頭的組織，直到可容納70至100CC的血量，已在2位患者身上獲得成功。

今年30幾歲的曾小姐，本身愛運動，但發現爬山得不停休息，感到不對勁而檢查確診，原本服藥治療，卻仍易喘、有心悸或心律不整，甚至昏倒的情形；70幾歲的陳古女士，罹病已近20年，爬山爬到一半必須躺下休息，嚴重時連30步都走不了，甚至出國曾在廁所昏倒。不過，經大面積切除過厚增生心肌組織後，症狀大幅改善。

陳怡誠建議，若家族中有人罹患肥厚性心肌病變或不明原因猝死，且自認有胸悶、胸痛、心絞痛、喘、呼吸困難、心悸、心律不整、疲倦無力、活動耐受力下降、昏厥等疑似症狀，建議可接受心臟超音波等相關檢查，以利早期診斷、早期治療。

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