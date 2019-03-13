桃機年底前增7個過夜機位

2019-03-13

〔記者陳宜加／台北報導〕國際觀光客大增、桃園機場旅運量持續成長，現有停機坪不敷需求，越南越竹航空與菲律賓一家廉航因飛機無法在台過夜，取消包機。桃機公司證實過夜停機坪容量不足，正施作新機坪，預計年底前增加七個過夜機位。

桃機公司航務處長陳志嘉表示，曾建議兩家外籍航空利用下午時段飛來台灣，停機坪有空位，但業者考量班機調度運用，暫時取消包機計畫。

他坦言，停機坪的機位共八十六個，目前每天深夜均有上百架飛機停放，最多達一一三架次，停得很擁擠。我國籍航空部分飛機須至維修棚廠前停放，甚至透過「魚骨式」排列，才有辦法塞進更多飛機。長榮航空就形容，深夜停在桃機的飛機，已多到快要吊起來。

陳志嘉說，桃機公司正在尋找周邊其他空地，解決供油與空橋問題後，透過接駁讓旅客登機。未來第三航廈將設置廿一個停機坪，桃機公司董事長王明德也考慮讓旅客於第一、二航廈報到後，透過接駁或電走道設施登機。

根據航空公司規畫，長榮四年內引進廿架787-10新機、星宇航空今年底前引進兩架A321neo新機、二○二二年前十架單走道飛機全數到位 、二○二四年前再引進十七架A350新機，機坪需求未來將是桃機公司的大問題。

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