高中老師被爆是韓粉 要學生喊五千洞之雄

2019-03-13

〔記者李容萍、林曉雲／綜合報導〕國立中央大學附屬中壢高級中學（中大壢中）學生，昨晚在「我是中壢人」臉書上爆料，指該校武姓音樂老師是高雄市長韓國瑜粉絲，根據他po出側錄該名老師上課的影片，老師指高雄一場大雨五千個洞，是前市長陳菊造成的，以後要叫高雄「五千洞之雄」、喊陳菊「五千洞之菊」，還要求學生跟著他唸一遍。

學生在臉書表示，這位音樂老師總是在上課時間談論政治，還逼迫全班學生跟著他喊口號，逼學生一起跟他歌功頌德國民黨，貶低民進黨，更說聽信民進黨的人都是白痴。學生表示，大家都忍了很久，之前有學長姊的家長跟學校反映，也都石沉大海。而且這位老師一直沒上過正課，卻要求副班長在教師日誌上寫一些他根本沒上過的課程內容。

有畢業十多年的中壢高中校友留言表示，為什麼這種耍廢老師可以教這麼久？壢中到底有無教師評鑑機制？也有網友表示，撇開意識形態來看這部影片，任何一個為人師表者在課堂上這樣拿政治人物嘲諷是正確的嗎？更何況還是假消息。

桃市議員王浩宇表示，接獲學生陳情，老師疑違反行政中立，已請立委儘快要求教育部深入調查。

中大壢中今請老師說明 恐違教育中立

中大壢中秘書室受訪表示，影片畫面模糊，似乎被剪接過、該名老師是不是中大壢中的老師？都仍待查證，截至昨晚，校方從沒接到學生反映此事。

教育部國教署長彭富源昨晚表示，學校將於今天上午召開緊急處理會議，並邀請影片中的武老師到場說明，就影片內容及相關事實做初步之瞭解和釐清，有關他的授課涉及政治議題，違反教育基本法第六條「教育應本中立之原則」，查明後，將提送教師考核會議處，另針對其是否屬教師法第十四條第一項第十四款不適任教師部分，將另循不適任教師處理程序辦理。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/