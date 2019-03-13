教育財團法人 須訂誠信經營規範

2019-03-13

〔記者林曉雲／台北報導〕全國有七一七家教育財團法人，教育部展開大整頓，要求在捐助章程中明訂，董事會任期屆滿必須改選，禁止萬年董事會；也針對資產達上億元或年收入上千萬元的大型財團法人，要求訂定「誠信」經營規範，建立有效的會計制度，防止收取不正利益等，並訂定捐助僅一個人或團體的金額上限，以防洗錢。新制預計將先給予一年改善期。

須具有效會計制度 捐助設上限防洗錢

教育財團法人相當多元，包括企業捐助成立的基金會，如張榮發基金會、富邦文教基金會、金車文教基金會等。或一般募資成立的法人，如靖娟兒童安全文教基金會、周大觀文教基金會等。教育部終身教育司長黃月麗表示，過往對財團法人的規範很寬鬆，只有民法及行政規則。財團法人法今年初上路，就有更完整的規範，教育部因而對教育法人訂出更嚴謹的管理制度。

近年教育財團法人發生的爭議不少，例如教育部認定為政府捐助的財團法人「國語日報」發生董事會改選糾紛，且和教育部對簿公堂；又如由中研院院士創立的「思源教育學術促進基金會」，二○一六年爆出台灣醫界史上最大逃漏稅案，檢調查出上百名醫師捐款人「假捐贈、真逃稅」，五年來以捐贈二．六億元名義，逃稅七千多萬。也有企業捐助的教育基金會，拿捐資去買母公司股票，涉及利益衝突；還有財團法人拿捐資去買房產及車子，涉及圖利自己；另有許多早已無運作的空殼基金會等。

終身教育司表示，教育部每年採取「年度資料線上檢核」和「實地檢查」兩種方式督導，去年共查獲十七家基金會違規，大多輔導改善，很少祭出廢止設立許可的重懲。但未來依新制，可有更多處分手段，例如無正當理由停止業務活動持續達二年，屆期不改善者得廢止許可；規避、妨礙、拒絕查核或提供資料者，可處行為人三萬元以上十五萬元以下罰鍰，並得按次處罰；無法達成設立時之目的或效益不彰，而無存續之必要，得命其解散等。

靖娟基金會︰公告每筆捐款 恐有難度

靖娟基金會執行長林月琴表示，支持政府有效管理，但新制有些要求，如每筆捐款均須公告，對捐助型基金會實際運作恐有困難，上路初期需要政府更多的協助輔導。

教育財團法人表格

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