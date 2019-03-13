勞動部公告 私立醫院住院醫師9月起納勞基法

2019-03-13

醫院協會申請適用責任制

〔記者李雅雯、吳亮儀／台北報導〕勞動部昨公告指定住院醫師九月起適用勞基法。住院醫師適用勞基法後，將由雇主提撥每月薪資六％勞退金，也有職災保障，略估影響人數為四六八○人。

不過，由於住院醫師工作性質特殊，勞動部已收到台灣醫院協會提出住院醫師指定適用勞基法第八十四條之一（即責任制）申請，衛福部也持續蒐集、彙整各院對於指定責任制的意見。

總工時以每四週320小時為上限

衛福部醫事司表示，二○一七年三月已頒布住院醫師工時指引，並於同年八月實施，規範住院醫師輪班制每班不超過十三小時，非輪班制以每日正常工作時間不超過十小時為原則，每次勤務連同延長工時不得超過廿八小時，但期間應有短暫休息，總工時以每四週三二○小時為上限。未來將與勞動部協商，將此工時規範提供各縣市勞工局，做為核備各地醫院與住院醫師簽立勞動契約的參據。

主治醫師納入勞基法 還有難度

勞動部昨公告指定「醫療保健服務業之住院醫師」適用勞基法，但不包括公立醫療院所依循適用公務人員法制的住院醫師；主治醫師則因自主性較高、工作態樣多元，納入勞基法尚有難度。

勞動部勞動條件及就業平等司副司長黃維琛指出，住院醫師工作性質特殊，若按現有勞基法工時、例休、休假等規定工作，恐將有執行上的困難，因此住院醫師可申請指定適用責任制、給予勞雇雙方彈性；但並非指工時可完全無上限或全無例假。

勞基法第八十四條之一俗稱為「責任制」，經過勞動部核定公告的工作者，可由勞雇雙方另外約定工作時間、例假、休假、女性夜間工作，不受現行勞基法相關規定約束；勞雇雙方約定工作內容，需交由地方主管機關核備通過。

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