《健康充電站》心理健康講座

2019-03-12

耕莘醫院精神科暨心理健康中心主任楊境中接受洪鈞培文教基金會邀請，3月17日下午2時至4時，在新北市立圖書館3樓演講廳（新北市板橋區貴興路139號）主講「一夜好眠．心理健康」。

洽詢電話為（02）2395-5211洪鈞培文教基金會、（02）2953-7868新北市立圖書館。

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