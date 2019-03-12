「約炮事前丸」 可降低愛滋感染風險

2019-03-12

記者羅碧／台北報導

預防感染愛滋病毒，除了全程且正確使用保險套外，也可以透過「暴露前預防性投藥（PrEP）」的方式自保。

台北榮民總醫院醫學研究部教授林錫勳表示，PrEP預防性用藥如同「吃的保險套」，在發生性行為之前就防堵HIV病毒（愛滋病毒）的入侵，有人稱為「約炮事前丸」。

台灣是亞洲地區第一個由政府推動PrEP預防性用藥的國家，國內自2016年引進PrEP藥物，並於同年開始階段性擴大實施PrEP公費計畫後，根據疾管署統計，2018年愛滋感染新增人口較前一年下降約2成，10年來首度「負成長」，已見成效。

林錫勳表示，臨床上就有一對夫妻，先生是愛滋感染者，太太未感染，他們仍渴望有孩子，因此太太在10多年前就吃了2個月的藥物，結果自然受孕，生下一位健康的女嬰，現在孩子已上國中。

台灣愛滋病學會理事長、台大醫學院內科教授洪健清表示，「定期篩檢」和「正確用藥」是防治愛滋的國際趨勢。如果初次篩檢結果為陽性，代表已感染HIV，需給予感染後抗病毒藥物；若結果呈現陰性，代表未感染愛滋，如果過去6個月感染性病、性伴侶是愛滋帶原者、習慣肛交等高風險族群可以透過PrEP預防性用藥及使用保險套的「內服外用保險套」達到防護效果。

疾管署提供千份 PrEP預防性投藥

洪健清指出，疾管署從去年9月開始，到今年年底，提供1000人份的一整年PrEP預防性用藥，只要性伴侶或配偶是HIV感染者、或本身是34歲以下的年輕人經檢驗愛滋陰性者但有感染高風險者就可以參與PrEP計畫，意者可上疾管署網站或洽詢1922防疫專線。

洪健清指出，目前此預防性用藥Truvada（舒發泰）一顆約為400元台幣，有「天天服用」或是「有需要才吃」兩種用法，疾管署是提供「天天服用」，至於後者則是預期發生性行為前的2至24小時內先服用2顆藥物，然後在服藥物後的第24、48小時，各再服用一顆，但如果忘了服用或用藥時間錯誤，仍有感染愛滋病毒的風險。

根據法國一項名為「IPERGAY」的臨床試驗為例，有接受PrEP預防用藥者比沒有服藥者至少有90%以上的預防感染愛滋效果。

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