感冒「飛蚊」來亂 兩週即可自癒

2019-03-12

文／洪啟庭

張先生最近感冒，看東西時突然發現眼前好像有幾隻蚊子飛來飛去，嚇得他趕緊去看醫師。經檢查後發現，只是感冒所產生的飛蚊症狀，只要感冒痊癒，兩週後飛蚊現象就會自然消失。

人類的玻璃體位於眼球內腔，大約佔了80%體積，大小約4毫升，為無色透明半流動性的凝膠，像蛋清一般很黏，沒有血管和神經。它就像是車子的避震器，具有保護眼球及維持眼球形狀的功能。

除了玻璃體外，眼球內腔中還有另一個成分就是透明質酸（俗稱玻尿酸），它主要分布在皮質處，可與60倍於其重量的水結合，從而使玻璃體具有一定的黏性和彈性。

由於玻璃體的成分：水、膠原細纖維與質酸等，都是透明的，因此光線可以毫無阻礙的抵達視網膜上。

在正常狀態下，從出生到死亡，每個人的玻璃體總量是不變的。一旦有異物進入玻璃體中（例如：血塊或其他細胞），這些外來物就會永久停留在玻璃腔內。這些東西會擋住光線，造成光線在通過視網膜後形成陰影（看起來像是蚊子），它會隨著頭部的轉動而移動，所以會出現「蚊子在移動」的現象，因此稱為「飛蚊症」。

生理性的玻璃體液化，多發生於40歲後，或是高度近視患者；但病理性的玻璃體液化則多半發生於感冒、發燒、接受重大手術或頭部外傷。

根據我們研究團隊在2018年的最新研究發現，感冒等外來因素有時會導致大量的酶破壞玻璃體的正常構造，此時玻尿酸中所吸附的水分將大量釋出於玻璃腔中，形成「飛蚊症」。但只要氧化壓力減少（如：感冒逐漸痊癒），這些玻璃腔中的水分就會被玻尿酸所回收，因感冒出現的「飛蚊」現象，就會不藥而癒。

因此當您突然出現飛蚊現象時，不必驚慌，先去看眼科醫師瞭解是何種原因所造成。只要多休息，提高本身的免疫能力，飛蚊的現象至少或更早就會在兩週內自然消失。

（作者為輔英科技大學附設醫院眼科主治醫師）

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