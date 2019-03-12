染「偶然分枝桿菌」 癒合傷口紅腫熱痛

2019-03-12

記者林惠琴／台北報導

55歲趙先生從事室內設計工作，在工地監工時，腳掌不慎被鐵釘刺傷，立即前往醫院打破傷風疫苗、包紮敷藥，傷口恢復良好，但10天後已癒合的部分卻開始出現紅腫熱痛，原來是少見的偶然分枝桿菌作祟，所幸及時就醫處置，否則後果不堪設想。

趙先生說，當時鐵釘穿透鞋底，約有1.5公分刺入皮膚，原本傷口在3天後就開始癒合，不料10天後發生紅腫熱痛，住院經細菌培養確認感染偶然分枝桿菌（Mycobacterium fortuitum），更改抗生素對症治療，情況終於好轉出院，持續接受口服抗生素3個月後復原良好。

台北榮總一般內科醫師黃鈴茹表示，偶然分枝桿菌與常見引起肺結核的結核分枝桿菌，均屬於分枝桿菌，其中，偶然分枝桿菌存在於環境中，生長速度快，可能出現於外傷後的續發性感染，會引發軟組織的感染如蜂窩性組織炎、傷口感染或骨髓炎等。

不過，黃鈴茹指出，偶然分枝桿菌造成的感染不常見，該院從2014年至2017年利用分生晶片的方式僅分離出27株，只是一旦感染，相較於一般的細菌性感染，可能所需療程時間會較長，或是得使用2種抗生素治療，甚至必要時需要外科清創。

台北榮總一般內科主任黃惠君強調，一般來說，傷口約3天至1週就會癒合，若是治療不如預期、遲遲未見好轉，應該進一步就醫，查明病菌，以利對症下藥，避免小傷口演變成大病症。

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