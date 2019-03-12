高雄月賣菜設限 農友怒「韓流」變「寒流」

2019-03-12

〔記者蔡宗勳、詹士弘、廖淑玲、陳文嬋／綜合報導〕有通路商辦理「高雄月」，要求青花菜、絲瓜及花椰菜只能從高雄地區進貨，嘉縣六腳鄉黃姓農友表示，為了討好高雄農民，讓「韓流」更加壯大，卻犧牲真正產區農民的權益，對專業菜農宛若是股「寒流」。

供應商：造成市場機制混亂

不便具名供應商說，目前的作業方式是由供應商直接向嘉義農民收購蔬果轉交給通路商，若硬性規定供應商只能收購高雄蔬果，最大受害者就是嘉義農民，這是他們生存的通路，高雄並非青花菜、絲瓜及花椰菜產區，如此會造成市場機制混亂。

嘉義縣農業處長許彰敏表示，不認同為了要求產地證明，而放棄原本採購農作物品項的地方，希望業者利用促銷會時，不應限制供貨商一定要採購當地所產商品，畢竟台灣是一跨域性生產的環境，作物由南到北採收，通路業者不應只照顧某縣市農民，而是要照顧全台農民。

雲林縣農業處長張鴻猷表示，通路商為了穩定貨源，會找幾個大型供應商或比較可靠的農民合作，為舉辦促銷活動，要求供應商以較低的價格供貨，這都可以理解，但要求供應商得從高雄進貨，就不符合邏輯，因為高雄並非這幾種蔬菜的主要產區，供貨量根本不足；雲林的供應商各自有長期合作夥伴，也不會突然去高雄調貨。

高市農業局回應，近來與多家大型通路商合作高雄月活動，擴大高雄農產品銷售通路，這次活動由通路商自行採購辦理，農業局予以感謝與肯定，但不了解供貨細節，也無法評論。

高市：通路商自辦 不了解細節

農業局也說，高雄生產有青花菜、絲瓜及花椰菜，路竹種植產銷履歷青花菜就有十六公頃，對於共同推廣台灣農業新鮮蔬果，農業局都是樂觀其成。

許彰敏指出，台灣各縣市的農作物因區域位置及季節而有不同產季，農產品的供貨通常會隨季節由南到北銷售，希望通路商辦理「高雄月」後，能逐步辦理其他縣市月，也希望能用合理的價格採購嘉縣優質的農產品。

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