頂大理工具產業優勢 發展遠勝港、星大學

2019-03-12

〔記者吳柏軒／台北報導〕「台灣不要夜郎自大，但也不須妄自菲薄。」近年國際高教競逐，國內中學生出國念書意願增，前段大學提醒慎選產業領域，台灣在電機資工有產業鏈發展，就業市場廣，具未來發展良機。

台灣大學電機資訊學院院長張耀文表示，台灣在電機資訊領域有非常好的產業發展環境，台積電、聯發科等都是國際最頂尖企業，並與國內頂尖大學密切合作，這也是香港與新加坡所欠缺的理工優勢；又港府限縮港本地生須佔港大學的八成以上，理工科大學部學生程度遠不如台灣頂尖大學，他提醒高中學子，大學同儕是人生的重要資產。

張耀文強調，國內高教性價比很高，能吸引越來越多國際生，如台大電資學院國際學位生已達二二三人。

清華大學電機資訊學院院長黃能富說，部分高中學子赴港、星，可能看中當地的國際化或全英語授課，但非母語差異恐影響知識吸收，此外需慎選領域，赴港、星攻讀國際貿易，但電機資工等就應留在台灣，國內除ＩＣＴ製造外，在醫療、農業等應用亦有發展良機。

中央大學校長周景揚出國攻讀四年、工作九年，在美生育兩女，後來回台，兩個女兒也跟著回國讀實驗中學。大女兒大學讀清大生科系，畢業後再赴美，如今是婦科醫生；小女兒讀台大電機，畢業後申請到美國名校獎學金，後來被蘋果公司網羅，他對台灣的高等教育信心十足。

實踐大學校長陳振貴認為，國內大學應擴大力道增招境外生，而且一定要維持各校特色與教學品質，同時要增開全英語學位學系（程），容納更多國際生。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/