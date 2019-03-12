國際化+獎學金 高中生留外主因／中學校長建議 大學速建國際接軌學制 留下優秀學生

〔記者蔡亞樺、沈佩瑤、蘇孟娟、劉婉君、黃旭磊、魏瑾筠／連線報導〕中學生出國進修人數逐年增加，多所中學校長分析指出，國際化及獎學金是最大誘因，中國一再放寬招生門檻，未必具吸引力，美國與香港等英語教學國家還是首選；建議國內大學加速建置國際接軌的學制，包括增加交換學生及雙聯學制，更有助把優秀學生留在國內求學。
建、北學生赴港人數最多
北一女表示，近年出國人數最多將近六十人，多是跟家庭背景有關係，例如父母曾在國外留學，還有近年學校頻辦國際交流，進而吸引學生出國，主要是美國、香港、新加坡等。
尤其近年香港的大學十分積極招生，提供高額獎學金也放寬申請門檻，香港科大就提供四年學費全免與獎學金，到香港就讀人數確有增加。
建中校長徐建國也表示，去年起到中國留學人數稍有增加，但仍以到香港最多，其次是美國，主要是香港全英語教學，唸完可銜接歐美學校。他強調，近年各校出國留學應都是小增，尤其男生已無兵役問題。中學生出國可幫助提早國際化，未必要完全看成是負面問題。
台中一中與台中女中畢業生出國升學也小增；中一中去年就倍增至廿一人。
中一中教務主任廖財固指出，近年因資訊發達，加上中國降低招生標準，確有吸引到學生注意力，因前往中國或香港求學，語言、生活及學費等成本均比歐美低，未來也可跳板到歐美研究所，讓原未規劃出國的學生也躍躍欲試。
中國雖降標 實際錄取不理想
中國大學逐年降低對台的招生標準，甚至吸引社區型高中學生的注意。完全中學、忠明高中教務主任陳建銘指出，近年收到越來越多中國大學的招生廣告，也有學生對中國求學備感好奇，但目前多是原有出國規劃的學生多一選擇，一般學生未因此提高出國意願。
而且，雖然躍躍欲試者眾，但真正前往中國人數未如想像中多；廖財固指出，可能因中國降低標準以致競爭變多，看似機會大，但實際錄取不盡理想。
南一中校長張添唐則表示，國內大學給獎學金或許幫助不大，但對學生還是一種榮譽感，建議國內可比照香港各大學招生，給頂尖大學可有自主選材、給獎學金的彈性。且如果國內大學可和國外大學有學位或實習合作機制，也更可吸引學生留下。
南女校長鄭文儀指出，香港中文大學早在十年前就來台招生，日本京都大學去年也來台招生、提供獎學金，對學生確有吸引力。另外，國內大學也應更努力不要讓教授外流，日本京都大學去年底帶隊來台招生，其中一位就是台大培養的教授，更能拉近學生距離。
高雄市教育局則指出，近年高中畢業生赴國外平均約六十人，美國仍是大宗，其次香港、中國、日本及澳洲，全球化影響較大，惠台政策未讓人數成長。
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