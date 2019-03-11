兒童異位性皮膚炎 中醫辨證治癢

2019-03-11

文／楊佩珊

兩歲的軒軒身上多處皮膚紅腫，也有許多紅疹，皮膚摸起來粗粗乾乾的，有時還會有滲出液。因為劇烈的搔癢，常抓到破皮流血，每晚難以入眠。媽媽也因為要照顧軒軒，無法安穩入睡。

異位性皮膚炎對兒童及家長帶來的影響層面往往超乎想像。

異位性皮膚炎是一種慢性反覆性發作的皮膚疾病，嚴重的搔癢及反覆皮膚發炎是其特色。容易發生在有過敏體質的人，若父母親有過敏體質，孩子得到的機會也更高。異位性皮膚炎是「過敏三部曲」的第一部曲，若能及早控制得宜，就可以減少日後演變成鼻過敏、氣喘的機會。

異位性皮膚炎患者皮膚上帶有較一般人多的金黃色葡萄球菌，若經常搔抓，很可能演變成細菌感染。平時需提醒孩子，覺得癢的時候先忍住不抓，用冰涼的濕毛巾冰敷減低癢感，或者輕拍病灶處。也需叮嚀孩子常洗手，減少手部帶菌量。

異位性皮膚炎的致病機轉與皮膚屏障缺損有密切的關係。皮膚屏障缺損如同房子的外牆斑駁脫落，失去皮膚屏障的保護，皮膚內的水分會大量流失，外界的過敏原等刺激物可輕易穿透皮膚，導致皮膚過敏或發炎。所以保濕對異位性皮膚炎患者非常重要，保濕就像幫皮膚加了一道城牆，能抵禦外來的刺激，彌補皮膚本身的缺陷。

保濕劑的選用可依照皮膚的乾燥程度選擇乳霜或乳液，乳霜的油脂含量較高，若皮膚較乾燥的患者，應選用乳霜。

中醫觀點對異位性皮膚炎主要著重在於風、濕、熱，依照疾病不同分期有不同證型，中醫師會依據患童表現的證型選擇適合的中藥處方。透過全面的治療與衛教措施，減緩皮膚發炎程度，讓小朋友和家長更熟悉如何照料嬌嫩的皮膚，皮膚狀況即可漸趨穩定。

（作者為中國醫藥大學附設醫院中醫兒科主治醫師）

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