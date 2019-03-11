《愛肝加油站》B肝抗病毒藥物治療 可有效降低肝癌風險

2019-03-11

文／許金川

Q：我今年40歲，高中時，就知道有慢性B肝帶原，從此定期追蹤，8年前發現肝癌，很幸運可以手術切除，至今未再復發。每次回診醫師都說肝指數、胎兒蛋白正常，腹部超音波沒問題，雖然B肝病毒上百萬，但醫師從未要我用藥，可是上週回診，醫師卻突然要我開始服用B型肝炎的藥物，而且健保有給付，但是我的肝指數並沒有升高，腹部超音波也無異狀，請問醫師為什麼要我用藥呢？

A：肝細胞癌之所以難纏，其一原因就是容易復發，即使腫瘤可以手術切除，但是腫瘤切除後5年內的復發率高達70%。而導致肝癌的原因十分複雜，B型肝炎與C型肝炎是造成肝細胞癌發生的兩大主因，血液中，B肝及C肝病毒濃度的高低與肝癌的生成及復發具有密切相關。

一旦感染B肝病毒，病毒會嵌入肝細胞的DNA內，也可能造成慢性肝炎，長期下來容易形成肝纖維化、肝硬化，大幅增加肝細胞癌的風險。

據研究顯示，使用抗病毒藥物治療慢性B型肝炎可以有效減少肝癌發生的風險，B肝患者在肝癌術後若有接受抗病毒藥物治療，肝癌的復發率比未治療者降低3成以上。

過去健保雖然有給付B肝抗病毒藥物治療，但是多著重於慢性B肝急性發作或是B肝合併有肝硬化的患者，自今年2月1日起，健保也開始給付肝癌患者的B肝抗病毒藥物，只要確定有接受根除性治療包括手術切除、肝臟移植、射頻燒灼或局部酒精注射等，且血中B肝病毒量高於兩千國際單位，就可長期服用B肝抗病毒藥物。

但如果用藥期間肝癌復發了，無法再接受以上的根治性療法，表示抗病毒藥物防堵肝癌復發的成效有限，健保也就不再給付此療程，屆時就要評估是否先停藥或改成自費用藥。

（作者為台大醫學院內科名譽教授、財團法人肝病防治學術基金會董事長）

●肝病防治學術基金會備有B型、C型肝炎治療小手冊、肝癌治療小手冊及好心肝會刊，提供民眾免費索閱。肝基會諮詢專線：0800-000-583，網址：www.liver.org.tw。

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