罕見！牙籤漂流9公尺 穿腸引發腹腔膿瘍

2019-03-11

記者方志賢／高雄報導

一名70歲老翁因發燒、左下腰痛就醫，經檢查確診後腹腔膿瘍引發敗血症，但醫師為他進行清創手術時，發現致病禍首竟然是一根牙籤。原來老翁餐後以牙籤剔牙，卻因服用安眠藥睡著了，不慎將牙籤吞下肚，造成在體內漂流近9公尺，掉進腹腔，進而導致感染、潰爛！

「這支牙籤真的好厲害！」高雄長庚醫院整形外科醫師郭寶仁表示，民眾誤吞牙籤、魚刺、硬幣等異物，80%會從消化系統排出，其餘20%可能刺傷食道，或因腸胃穿孔，引發腹膜炎，但這支牙籤從食道（50公分）、胃、十二指腸、小腸（約7公尺）到大腸（1.5公尺），在大腸還繞過升結腸、橫結腸，最後穿破降結腸，造成後腹腔膿瘍，是醫學上罕見病例。

郭寶仁強調，引起後腹腔膿瘍常見原因，包含腎結石、輸尿管發炎等泌尿道感染，大腸憩室炎、闌尾炎，以及腰椎手術後感染所致，但從未見因牙籤等異物穿破降結腸引發後腹腔膿瘍的案例。

老翁因持續高燒3、4天、左下腰痛，先到診所就醫，服用抗生素治療，未獲改善，轉送高雄長庚醫院救治；經抽血檢查發現發炎指數、白血球數都很高，血小板低下，出現敗血症休克，進一步利用電腦斷層診斷為後腹腔膿瘍，潰爛範圍從腎臟旁沿著骼腰肌蔓延到左大腿。

郭寶仁說，老翁8年前曾開過腰椎手術，術前研判可能因此感染，但施以手術引流，從骨盆腔開刀進入後腹腔時，意外撈出一根約6公分長的牙籤，經詢問老翁女兒獲知，老翁餐後常用牙籤剔牙，加上有服用安眠藥習慣，研判可能吃完安眠藥後，咬著牙籤休息時睡著了，並把牙籤吞下肚。

高雄榮總胃腸肝膽科主治醫師許秉毅說，誤食硬幣、鈕釦等較圓、鈍異物，大多可排出，牙籤、魚刺等尖銳物則易刺穿腸壁，像是過去就有民眾上腹痛、發燒，診斷是腹膜炎，手術發現十二指腸被牙籤穿破。

如何避免吞入異物？許秉毅建議，吃東西要專心，不要邊吃邊講話，且尖銳危險物品不要含在口裡，曾有鐵匠工作時口含鐵釘，結果不小心吞下鐵釘。此外，喝魚湯要注意湯裡有沒有魚刺，之前也有人喝海產粥誤吞蛤蜊殼，卡在食道，國外則有民眾到夜店喝酒時，牙籤掉入酒杯內，一口暢飲將牙籤吞下肚。

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