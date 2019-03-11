桃機跑道遇大雨就破損 擬向國外討救兵

2019-03-11

〔記者陳宜加／台北報導〕桃園機場前晚因大雨造成南跑道破損，封閉六小時搶修，超過上百航班延誤，遭轟國門「洞」開。桃機公司表示，因桃機運量飽和，難以全面封閉跑道翻修，要徹底解決恐須待第三跑道啟用。桃機公司董事長王明德則表示，跑道是機場重要基礎設施，將找出系統性問題解決，而非總是「壞了再修」。

桃機前晚巡檢時發現南跑道中段出現長四十五公分、寬三十公分、深三公分的破損，因大雨搶修不易，晚間十點修補完成並待鋪面冷卻後，昨晨重新開放，共影響一二一個航班，平均延誤五十二分鐘。

明開會研商 找出系統性問題

桃機公司副總陳福將表示，桃機南、北跑道均於一○四年完成翻修，啟用迄今僅三、四年，跑道材料均為柏油柔性鋪面，易因大雨造成坑洞，柏油壽命約五年，即將再展開汰換。

他指出，柔性鋪面優點為養護時間快，修復最長僅需十六小時；混凝土剛性鋪面修復至少需十五天以上。柔性鋪面易因雨破損，但南、北跑道起降架次多，不可能封閉其中一條翻修。滑行道、跑道為機場重要基礎設施，他承認，不應因雨就出現問題，明天內部將開會研商，不排除向國內外工程團隊與機場單位「討救兵」，例如向香港、新加坡取經解決問題，徹底消除「國恥」罵名。

第三跑道啟用才能徹底解決

他並強調，未來新建第三跑道預計採用混凝土鋪面，減少破損頻率，三條跑道也可增加調度空間，預計本月完成一年完整監測，盼今年底可通過二階環評，目標一一四年完工。

剛接掌桃機的王明德說，過去機場重視旅客進出與飛安，較忽略基礎設施問題，維護管理觀念也不足，桃機已四十歲，應定期養護並預防問題，而非「壞了才修」，疲於奔命；將利用機會改變，化危機為轉機。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/