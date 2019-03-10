把握3010口訣 拒當近視一族

2019-03-10

文／林于皓

台灣學童近視問題日益嚴重，根據調查國中三年級有高達9成的學童患有近視，近視儼然成為新一代的「國病」。從小培養良好的用眼習慣，才能避免近視上身。

近視並非單純度數問題，隨著度數變多，罹患青光眼、黃斑部病變及視網膜剝離等眼疾的機會增加，而這些眼疾容易造成失明。就像肥胖不是單純體重較重，亦會引發高血壓及糖尿病等其他健康問題。因此眼科醫師們逐漸把近視當成眼睛的疾病來看待。

近視是多因子的疾病，基因遺傳和後天環境都會影響。其中遺傳約佔了20%的比重，後天環境佔了80%。研究顯示，父母雙方只要有一方是高度近視，孩子也就有比較高的機會成為高度近視。不過高度近視的爸媽也不要太難過，後天環境更為重要，只要把握幾個原則，還是可以讓小朋友免除高度近視的危機。

讀寫30分鐘 休息10分鐘

最關鍵的是用眼習慣，要避免「長時間」且「近距離」這兩個容易導致近視的用眼習慣。「長時間」指的是連續用眼30分鐘以上，「近距離」指的是眼睛到目標物距離30-35公分以內，包含閱讀、寫功課、畫圖、使用平板或手機、玩積木，以及看譜。這邊有一個口訣：「3010」，平時應注意孩子們寫功課或閱讀時姿勢正確、燈光充足，且每30分鐘就要休息10分鐘。休息不是指由寫功課變成畫圖（都是近距離用眼），而是將視線轉移到遠處。

戶外活動 降近視風險54%

除了避免長時間近距離用眼外，每天累積戶外活動時間兩小時也可防治近視。高雄長庚眼科團隊「戶外活動防近視」的論文指出，戶外活動可以降低近視增加的風險達54%。該論文所謂戶外包含了操場、教室外走廊及樹蔭下，只要是離開教室都有防治近視的效果；戶外活動防近視的原理，目前是指向戶外活動可以增加「多巴胺」的分泌，進而延緩近視速度。

避免長時間、近距離用眼，加上足夠的戶外活動時間，是遠離近視的不二法門。

（作者為和欣視光眼科診所院長）

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