兒童職能治療》安全教導用剪刀 手眼協調一把罩

2019-03-10

文／顏俊安

使用剪刀在幼稚園或國小階段是很常見的活動，但是由於安全的考量，許多家長會刻意避免或限制孩童使用剪刀，孩童缺乏練習的機會，導致實際需要使用時表現不理想。

以職能治療的角度來分析，要把紙剪得好需要許多能力的整合，所以在日常生活中如果能夠給予孩童充分的練習機會，無形中就是培養各項能力的發展。

◎使用剪刀需具備的能力

●上肢的穩定：肩膀、手肘等關節需要維持姿勢。

●兩側協調：一手拿剪刀，一手旋轉紙張，是需要雙手密切合作的活動。

●手眼協調：眼睛要看著線條與刀片是否吻合，同時手部要隨時配合調整。

●持續的注意力與動作計畫：在開始剪紙之前，孩童必須規劃下刀位置以及轉折處，而直到作品完成，孩童都必須保持注意力。

適齡練習 親子同樂

家長可以依照孩童的年齡與能力，配合日常生活的活動，更可以提高練習的樂趣，以及成就感。

◎以下是方便練習的剪刀活動以及注意要點

●3歲：此時能力可以剪很多刀，甚至把紙剪開，家長可以讓小孩嘗試剪開零食包裝，或是喝完飲料把吸管剪短等，增加活動樂趣。

●3歲半到4歲：可剪直線，可以一起進行剪下方形或三角形等形狀。

●4歲到5歲：孩童能力更好，可以讓他們嘗試順暢地剪下圓形、橢圓等形狀。

●年齡較小或對使用剪刀還不熟練的孩童，可使用彈力剪刀，在壓下時，剪刀會自動彈回方便使用。而慣用左手的孩童，建議使用左撇子剪刀，避免工具不適用造成阻礙。

●剛開始練習時，可練習卡紙等較硬的材質，方便孩童抓握。

使用剪刀需要各項能力的統整，如果可以在安全的前提下，親子一同進行使用剪刀的練習，除了增進親子感情，對於孩童其他手部操作活動，也會有所幫助。而獨立完成作品後的自信心與成就感，更是給孩童最好的正向回饋。

（作者為衛生福利部金門醫院職能治療師）

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