高頻熱凝療法 治鼾新利器

2019-03-10

文／溫惟昇

42歲的吳先生長期受鼻過敏與打鼾所苦，不僅白天鼻塞，易疲倦、昏昏欲睡，晚上與老婆分房睡，除淺眠易醒常跑廁所，還總是怎麼睡也睡不飽。

工作忙碌的他，曾到藥房購買電視廣告上的噴鼻液，沒想到藥物漸漸失效，一旦停藥反而比以往塞得更嚴重。

經檢查後才發現長期過敏引發「肥厚性鼻炎」合併「輕度睡眠呼吸中止症」，與醫師討論後當天即採取「高頻熱凝療法」，術後仍正常上班。

治療後數週回診時，吳先生相當驚喜，短短十多分鐘的治療竟然解決了他困擾了十多年的鼻塞問題，睡眠品質也改善許多。

下鼻甲因長期發炎而腫脹時，會造成嚴重的鼻塞症狀。許多人自行購買不含類固醇的鼻噴劑（局部去充血劑），雖當下立即緩解，但該類藥物連續使用3至5天以上，會使鼻黏膜微血管過度收縮而缺血，引發「藥物性鼻炎」，導致長期依賴並逐漸失去藥效，停藥時更加重鼻塞症狀。

不需切除鼻甲組織

新興的高頻熱凝療法利用不到0.1公分的極細金屬導極，引發離子震盪產生能量，使肥厚的下鼻甲組織發生蛋白質變性後逐漸吸收，因此不必切除任何組織，就能在幾個星期內有效縮小體積。

新型改良主機還可透過微晶片將燒灼溫度控制在攝氏60左右，不同於以往傳統所使用的雷射或電燒動輒300度的高溫，大大減少呼吸道黏膜灼傷，加快復原速度。

高頻熱凝療法無須全身麻醉，約15分鐘可完成，由於傷口僅針孔般大小，不必縫合、拆線，術後出血與疼痛極為輕微，患者治療後不需住院，仍可照常工作，可治療鼻肉肥厚所造成的鼻塞。

傷口僅針孔大 免住院

不像傳統鼻甲切除手術，因出血量大，鼻子需塞滿紗布，拔除時相當痛苦，需住院3至5天。

近5年內此微創治療更進一步運用於咽喉，可針對輕度睡眠呼吸中止症，包括軟顎、懸壅垂或舌根肥厚所造成的阻塞，惟耗材部分，因健保不給付，須自費負擔。

（作者為中山醫學大學附設醫院耳鼻喉頭頸外科主治醫師）

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