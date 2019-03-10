台灣農村「紅埔桃」酒 遠征巴黎奪首金

2019-03-10

〔駐歐洲特約記者胡蕙寧／倫敦報導〕世界葡萄酒協會（OIV）與法國釀酒師公會（Oenologue de France）舉辦的「巴黎世界酒類競賽」剛在巴黎落幕，台灣農村酒莊以本土紅葡萄釀造的「紅埔桃」首次奪金，令傳統釀酒大國跌破眼鏡。舉辦單位很驚訝台灣是亞熱帶海島型氣候，自然環境不適葡萄生長，卻能產出這樣極品好酒。

45國逾3千款酒參賽

一九九三年創辦的「巴黎世界酒類競賽（Vinalies Internationales）」，今年邁入第二十五屆，高雄餐旅大學助理教授陳千浩特地由台灣赴法代表領獎。陳千浩說，多年來以熱熟成技術研發栽種的日本葡萄品種黑后（Black Queen），能以獨特風味，在經歷十四年努力後脫穎而出，令他百感交集。

今年共有來自世界四十五個國家、共三三四○款葡萄酒樣品參賽。國際裁判團由全球三十五國一二六位釀酒專家擔任評審，比賽標準參照世界葡萄酒公會國際競賽法規，由該會OIV認證外，現場還有監察員監督，參賽樣品數必須淘汰七十％後，才能再按成績高低評比，堪稱世界上標準最嚴謹的酒類競賽。

陳千浩畢業於法國勃根地大學釀造學系，而樹生酒莊的洪吉倍莊主種葡萄已有五十年以上的經驗，他與洪吉倍父子不斷實驗改善釀造技術，運用台灣高溫高濕的的環境，首創以熱熟成的方式，將加入白蘭地強化後的葡萄酒放入橡木桶中熟成五年以上，高熱所產生的化學梅納反應，加上每年受熱自然揮發十％，經五年熟成後，每桶橡木桶葡萄酒揮發後僅存約一百公升。

他說，自然揮發後改善了雜交種葡萄酒質，風味更加醇厚且保留原天然鮮酸的滋味，讓紅埔桃酒口感酸甜均衡、輕盈清爽，受到裁判團青睞脫穎奪金。

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