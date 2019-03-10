水電師傅遭火吻 靠木作重拾自信助傷友／「要過一個不因受傷就白活的人生」

2019-03-10

〔記者楊綿傑／台北報導〕「不要讓自己白活！」在氣爆意外中，手腳嚴重燒傷的水電師傅王國全，一度沮喪、畏懼別人眼光，看什麼都不順眼，但在親友、陽光基金會志工積極鼓勵下，他從自己感興趣的木工出發，創建品牌「木之回憶」，還將作品義賣後捐助傷友，找出另一條人生路，未來他希望能夠邀更多傷友一起玩木作、找回自己的價值。

氣爆全身42％二度燒傷 雙手險被截肢

三年多前，王國全在工作中因機器爆炸，導致全身四十二％皮膚二度燒傷，大腿及臉都遭殃，雙手更一度面臨截肢，那年他才卅五歲。在醫護人員全力救治半個月之下，終於恢復意識，當時雖慶幸自己「手腳都還在」，卻也開始擔心「會不會拖累家人？」

王國全說，當時自己連生活都不能自理，極為沮喪，覺得「我還年輕，為什麼會這樣？」這只是起頭，為了拉鬆日漸緊繃的皮膚，開始復健後，除了得承受撕心裂肺之痛，更常有「每天花半小時復健，但五分鐘就回復原狀」的狀況，讓他心浮氣躁，看什麼都不順眼。

當王國全穿上復健用的壓力衣、戴上頭套，在街上也曾把小朋友嚇得哇哇大哭，雖然他知道小孩不懂，但自卑感油然而生，甚至只想把自己關在家裡。

所幸家人朋友不斷鼓勵他，接觸陽光基金會後，志工建議他找個興趣，轉移注意力，他才想起曾玩過但已久未碰的木工，以「順便做復健」的心態嘗試，慢慢可做出簡單的杯墊、盤子，接著進階到融入個人創意，做出藝術品，「每個作品都代表一個故事」，他得意地說。

對於受傷後的心境轉變，王國全說：「人生至少要找一個夢想。」他的夢想就是「要過一個不讓自己後悔、不因受傷就白活的人生」，他鼓勵還活在陰暗的傷友，找一個興趣去嘗試，轉移注意力、從中獲得成就感，「一定會有改變的契機」。

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