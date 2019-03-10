教師法翻修引反彈 民進黨團先處理淘汰不適任師

2019-03-10

〔記者林曉雲、蘇芳禾／綜合報導〕行政院院會日前通過教師法修正草案，加速不適任教師淘汰機制，引發各教師團體大反彈，立法院民進黨團決定先抽出不適任教師部分審議，又引發各家長團體連署反對。民進黨團幹事長管碧玲昨表示，由於不適任教師的處理機制，是使學生受到充分保護非常重要的安全網，禁不起因其他爭議而有延宕與拖延，因此不適任教師部分先抽出來快速處理。

全教總肯定 家長團體批信用破產

政院版草案降低教評會在審理不適任教師時的教師比例應低於二分之一，大專教師未限期升等可予以資遣，又強制教師兼任行政職務，寒暑假到校日數由中央訂之。

全教總、全教產、全中教及全國私校工會等教師團體大反彈。得知民進黨立院黨團擬只針對「加速淘汰不適任教師」單一議題處理，請所有老師放心，不會變更寒暑假規定、不會強制擔任行政職務、不會規定大專教師未於期限內升等就不續聘或資遣，全教總等立即給予肯定，但民進黨團也被批評髮夾彎。

全國各家長團體昨迅速發動連署並發出聯合聲明，包括全志盟、台家盟、全家盟等近五十個家長團體，呼籲民進黨立委挺起來，堅持正向修法，贏得人民尊重，完全執政、完全負責，行政院提出修法條文，民進黨立院黨團否定，將使民進黨執政信用破產。

管碧玲︰保護學生 禁不起延宕

管碧玲在臉書發文感謝家長團體長期的努力，讓教師法修正草案對於不適任教師的處理，建立了完備且有力量的體制。但立法院修有爭議的法案，拖延是常態，不適任教師的處理機制，是學生受到充分保護非常重要的安全網，應該抽出來快速處理。這是讓兒少法、刑法、教師法三支柱子，張開一個下一代安全的防護網的安排，相信這也是家長團體、校長團體所關心期待的事。

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