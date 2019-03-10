yes123求職網調查／名校光環 3成企業提高僱用意願

2019-03-10

〔記者廖千瑩／台北報導〕台大昨舉辦校園徵才，yes123求職網在現場公布調查，今年有八成三企業採校園招募，比率創六年新高；名校光環對找工作還是有用，有三成四企業對頂級大學等級畢業生會提高錄取意願，且起薪多七％至十二％。

逾8成企業採校園招募 創6年新高

調查也發現，求職早鳥族薪資和錄取率較具優勢，比起晚求職的新鮮人薪酬約高出八．一％。yes123求職網發言人楊宗斌表示，畢業前就開始積極求職的新鮮人，企業方面願意提供「薪資溢價空間」，且錄取率也有望較高。

根據yes123求職網調查，企業對私立大學畢業生願意提供的起薪，平均為兩萬七七六七元；對國立大學畢業生，起薪則提高到兩萬九三七六元，多出一六○九元，國立大學比較吃香。不過，若對比新鮮人自己的月薪期望值，學士為三萬一○七三元，企業起薪還是打「八九折」到「九五折」。

至於研究所學歷，企業對今年私立大學研究所畢業生願提供的起薪，平均是三萬一六○六元；國立大學研究所畢業生則提高至三萬二七○九元，也多出一一○三元，同樣與新鮮人期望值有落差，企業起薪要打「八八折」到「九一折」。

調查指出，若是頂著名校光環，企業願意提供的起薪更高，「頂大等級大學部」的畢業生平均為三萬一○九六元，「頂大等級研究所」的畢業生則平均達三萬三八六八元，起薪多七％至十二％。

求職早鳥族 薪資和錄取率較具優勢

另外，對於在「校園徵才季」開始投遞履歷的社會新鮮人，有六十六．七％企業願意提供較高的起薪，且會比較晚求職的新鮮人，大約高出八．一％薪酬。同時，對於在校園徵才季就開始投遞履歷的新鮮人，更有高達八成的公司透露，願意提供較高的錄取機會。

楊宗斌建議，畢業生提前準備好履歷表與自傳，且儘量穿著正式服裝，前往校徵博覽會應徵，可領先一步找到職場好位置。

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