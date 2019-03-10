校園徵才起跑／台大攤位創新高 釋2.5萬職缺

2019-03-10

〔記者林曉雲、王憶紅／綜合報導〕國立台灣大學昨冒雨展開「徵才企業博覽會」，今年攤位創下歷史新高，共有二九七家企業參加，四二三個攤位提供超過兩萬五千個職缺，較去年增加約五千個；台積電、友達、群創、華碩、鴻海、聯發科等知名企業祭出百萬年薪搶才，台積電董事長劉德音並親自出席校徵現場，成為會場焦點。

台積電招聘2千新人 董座親自出馬

台積電今年規劃聘用兩千名新人，八成是職場新鮮人、兩成是有經驗的特殊專才，以去年加入的碩士工程師為例，本薪及員工分紅，年收入約一四○萬元，等同於卅二個月的本薪。

劉德音為台大電機系校友，他期許年輕世代培養對新事物的興趣、創新的企圖心，以及全方位放眼世界的視野等能力，他肯定台大人具備創新和突破能力，希望能讓產業更上一層樓，但盼台大學弟妹更積極培養團隊精神。

台達電子從台大開始，將陸續參與成大、交大、清大、台科大、北科大、中央等校的校園徵才活動，預計招募逾千位新人，除釋出電子、通訊等職缺外，特別鎖定AI領域人才，從影像識別、資料分析到資訊安全都是熱門職缺。研發類的碩士新人起薪可達五十Ｋ、博士六十Ｋ，若具產業特長另議，整體薪資含獎金分紅，年薪上看百萬。

聯發科招募研發人才 碩士年薪百萬

聯發科持續布局AI、5G、AIoT等關鍵技術領域，今年預計招募逾千名研發創新人才，碩士畢業生年薪百萬起跳、博士一百五十萬元以上的高薪，每年再提撥績效與分紅獎金。

中華電信預計今年招募一千六百人，起薪最高四十八Ｋ、大學技術人才起薪卅七Ｋ，涵蓋核心業務及重點新興業務：AI、大數據、物聯網、行動支付、資安及5G等相關工作。

雄獅集團因應國際化，今年預計招募二五○位職場新鮮人，將以「儲備幹部」為重點職缺，提供學士畢業起薪卅五Ｋ、碩士畢業起薪四十Ｋ，派駐海外職缺，起薪則達七十Ｋ以上。

大三李姓學生也到現場見習，她說，校園徵才可以了解企業需要什麼樣的人，替未來畢業做準備，她希望進入大型企業工作，有機會到國外拓展視野。

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