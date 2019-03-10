汽車主要駕駛人制 4月起上路

2019-03-10

避免主要開車者沒收到罰單 造成糾紛

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕常有民眾購車後登記在妻子名下，但車子都是丈夫開，或租賃車出租給他人使用，不過通行費、停車費欠費時，欠費單寄給租賃車行，常造成糾紛。四月份開始，交通部推動汽車主要駕駛人制度，未來交通違規，罰單將寄給主要駕駛人處理。

下月起實施多項交通新制 用路人多注意

四月有多項交通新制要上路，除主要駕駛人制度外，還包括放寬考駕照的照片期限；開放現役軍人可考領職業駕照；刪除民眾申請國際駕照簽證業務需填寫書表規定；提供民眾可自願放棄或改領較低等級駕照的權利；駕駛人機車駕駛執照於吊扣期間或吊銷後，不得持汽車駕照騎輕型機車等。

交通部路政司長陳文瑞表示，推動主要駕駛人制度，是要提供民眾更便利的服務，包含停車費、通行費催繳等資訊，只要有登錄主要駕駛人，未來都可直接通知車輛主要駕駛人。

至於車輛被逕行舉發的違規記點，是否會記在主要駕駛人身上？陳文瑞表示，現行小客車逕行舉發不會違規記點，未來若要讓逕行舉發違規記點，直接記在主要駕駛人身上，及將罰單寄給主要駕駛人，須修正道路交通管理處罰條例。

而民眾只要持有汽車駕駛執照，根據「道路交通安全規則」，就具備騎乘輕型機車的資格。去年台中有位民眾騎輕型機車，因紅燈右轉被開單，向主管機關申訴後，加開一張六千元的無照駕駛罰單，原來是該民眾機車駕照已遭吊扣（銷）。

申請國際駕照 也不用再填書表

交通部表示，依據道路交通管理處罰條例相關規定，機車駕照遭吊扣（銷）後，騎乘輕型機車資格同時取消，不因擁有汽車駕照而解除。另外，這次一併刪除民眾申請國際駕照簽證業務需填寫書表、現役軍人不得考領職業駕駛執照等規定。

考駕照檢附照片 放寬為最近2年內

現行考駕照需檢附六個月內照片，可選黑白或彩色，交通部也參照內政部國民身分證及戶口名簿製發相片影像檔建置管理辦法，修正為可使用最近兩年內所攝正面半身彩色相片。

汽車駕駛人因身心障礙、身體機能退化或其他個人因素，可申請註銷駕照或改領較低等級駕照；但受吊扣駕駛執照處分，需於吊扣期滿後才能申請。

四月交通新制

4月起有多項交通新制要上路，民眾申請國際駕照簽證業務不需再填寫書表。圖為新竹市監理站在竹科管理局開辦申請國際駕照等業務，造福竹科人。 （資料照，記者洪美秀攝）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/