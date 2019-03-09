《健康充電站》銀髮族講座

台北榮民總醫院高齡醫學中心主任陳亮恭接受洪鈞培文教基金會邀請，3月17日上午10時至12時，在新北市立圖書館3樓演講廳（新北市板橋區貴興路139號）主講「高齡健康．快樂生活」。
洽詢電話為（02）2395-5211洪鈞培文教基金會、（02）2953-7868新北市立圖書館。
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