遵守抗生素三不 用藥保健康

2019-03-09

文／陳建坊

「藥師，你幫我看這些藥，醫師有沒有開胃藥？醫師說我要吃抗生素，可是我胃不好，很怕傷胃！」「如果症狀好了，抗生素可以停吃嗎？」很多民眾在拿到抗生素藥品時，心中都會有些疑惑及不安，甚至抗拒而沒按照醫師指示來服用抗生素。

為什麼要吃抗生素？當人體受到細菌等微生物感染時，會產生發炎反應帶來紅、腫、熱、痛、甚至發燒等症狀，這時抗生素可以發揮抑制細菌繁殖或殺死細菌的作用，緩解發炎反應帶來的不適。

務必依照醫囑 完成抗生素使用療程

醫師開立抗生素時，會依照病人的感染致病菌、感染部位、疾病嚴重度、有無過敏史、是否懷孕哺乳等專業評估來選用適當的抗生素。因此，正確使用抗生素才能確保治療的有效性及安全性。

◎用藥原則包括：

●服藥時間要正確、間隔要固定：抗生素依據排除半衰期和抗菌特性不同而有既定的服藥時間點，並且固定時間間隔服用才能確保有效的藥物濃度，達到抑制細菌繁殖或殺死細菌目的。

●服藥劑量要正確、療程要完整：依據感染症種類、感染的嚴重度及病人的肝腎功能，抗生素的劑量會有所調整，因此千萬不可自行減量或增量使用。此外，務必依照醫囑完成抗生素使用療程，若自覺症狀緩解而自行停藥，將增加細菌產生抗藥性的機會，造成後續治療困難。

●交互作用要避免、副作用要瞭解：部分抗生素例如四環黴素、喹諾酮類，當與含鈣、鎂、鋁等成分的胃藥、含鐵製劑或牛奶併用時，會因交互作用而降低吸收及藥效，若要併用時，應間隔2個小時以上。

抗生素常見的副作用為胃腸不適、噁心、拉肚子等，若服藥後出現皮疹、水泡或黏膜潰瘍等不良反應時，則應停藥並就醫處理。

此外，遵守抗生素三不原則：不自行購買、不主動要求醫師開立、不隨便停藥，並諮詢藥師瞭解用藥注意事項，讓抗生素吃得安心，確保用藥安全。

（作者為衛生福利部胸腔病院藥劑科藥師）

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