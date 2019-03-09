皮屑芽孢菌毛囊炎 27歲男錯當痘痘治不好

2019-03-09

文／羅棋守

一名27歲男子兩個月前下顎突然長出痘痘樣的疹子，看過兩間診所，以痤瘡（青春痘）口服藥及外用藥膏治療數週仍未見改善，故前來本院求診。

仔細詢問病史發現，患者過去即使是青春期幾乎都不會長青春痘，在兩個月前因為上呼吸道感染有服用抗生素，配合臨床上疹子型態及病灶侷限在下顎位置，故診斷為皮屑芽孢菌毛囊炎，經過口服抗黴菌藥物治療1個月，患者病灶明顯改善。

口服抗黴菌藥物治療 1個月改善

皮屑芽孢菌毛囊炎是由皮膚表面的一種常在黴菌皮屑芽孢菌所引起的毛囊發炎性疾病。疹子可能呈現型態一致性的紅色丘疹，或者表現如同青春痘樣，有粉刺、紅色丘疹及膿疱等變化，有部分患者疹子會有癢感。

此病好發於易流汗、須於高溫環境工作者、使用過度油膩的保養品、穿著不透氣衣物、接受抗生素治療者、接受口服或外用類固醇治療者、糖尿病患者、懷孕、免疫缺乏疾病或接受免疫抑制劑治療等患者。

皮屑芽孢菌毛囊炎好發於前胸、後背、脖子、肩膀、上臂等部位。但臨床上有不少患者的病灶只長在臉部，常常被誤當青春痘治療，而成效不彰。

與青春痘不同的是，皮屑芽孢菌毛囊炎多長在臉部的周圍，如額頭、髮際處、下顎等位置，而一般青春痘的分布位置則大多以臉頰為主。當然，也有不少同時合併有皮屑芽孢菌毛囊炎和青春痘，或青春痘患者經抗生素治療後，反而出現皮屑芽孢菌毛囊炎。

因為青春痘的治療大都以消滅痤瘡桿菌的抗生素為主，而抗生素對於黴菌感染引發的皮屑芽孢菌毛囊炎是無效的，甚至可能惡化。皮屑芽孢菌毛囊炎除了避免惡化因素，主要須透過抗黴菌藥物治療才能有效控制。

如果長在臉部周圍的「痘痘」，對於一般青春痘治療效果不佳時，一定要考慮皮屑芽孢菌毛囊炎的可能性。

（作者為台中市羅棋守皮膚科診所院長）

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