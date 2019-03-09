點眼藥7大招 小兒不哭鬧

2019-03-09

文／張容維

有些兒童也會抗拒點眼藥水，要怎麼將藥滴到小朋友眼中，也是個課題。

◎分享小兒點眼藥水的7個小重點，試試看照步驟，讓點眼藥成為簡單的事：

●給藥前先洗手：給眼藥乾淨是很重要的一件事，千萬不要忘記給藥前手部的清潔。

●給藥前先說明：對於5歲以上的寶寶，可先說明這藥水滴了可能會刺刺的，或是眼睛會有些模糊，點它是為了治療你眼睛的不舒服。年紀太小的兒童，若是哭鬧得太厲害，可考慮睡覺時偷偷點，不要在他哭鬧時點，因為藥水會被沖淡。

●給藥時要溫柔：請寶寶眼睛向上看，或是在頭頂上前方放他喜歡的玩具或圖案，如「向上看著愛紗公主喔」，趁機用手指輕輕扒開下瞼，暴露出下眼瞼後，將眼藥水滴入下穹窿部結膜囊內，然後輕輕鬆開下瞼，使其恢復閉眼狀態，要注意不要滴到眼珠上，藥品瓶口也不要碰到眼瞼。

●給藥後要鼓勵：除了睡覺時給的狀況之外，不管兒童給藥時怎麼表現，給藥後都要給他行為嘉獎。鼓勵他讓你滴眼藥的行為，期許他下次能夠更勇敢。

●給藥要間隔：如果有兩種以上的眼藥水，要隔5分鐘再點。如果是眼藥水和眼藥膏的組合，先點眼藥水，隔10分鐘再點眼藥膏。

●大人小孩不混用：兒童不是縮小的大人，雖然不是每種眼藥水都有兒童劑型，但兒童點的劑量絕對和大人不同，小兒的血液較少，代謝較慢，有研究指出，相同一滴眼藥水，在成人的濃度是小於2.45ng/ml，在小兒的血中濃度是3.5-34ng/ml，足足高10倍。所以使用前請諮詢醫師或藥師。

●注意保存期限：眼藥水未開封可以依照其上的效期，開封後也有可能被污染，故建議開封後一個月就要丟棄。

丟棄方式可將其倒在塑膠袋，並在塑膠袋內放些衛生紙、報紙吸濕，然後丟在一般垃圾即可。

（作者為童綜合醫院臨床藥師）

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